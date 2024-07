Bastia Umbra, primo consiglio della sindacatura Pecci: una donna a guidare il consiglio comunale

Al via la sindacatura Pecci a Bastia Umbra con il primo consiglio comunale svoltosi lunedì 15 Luglio. Prima di procedere ai punti all’Ordine del Giorno, il Sindaco Erigo Pecci ha salutato tutti i presenti e rivolti i suoi auguri a tutti gli eletti.

Inizialmente l’assemblea è stata Presieduta da Alessandro Barbanera (Partito Democratico) in qualità di Consigliere più anziano che, insieme al segretario comunale Marco Taralla, ha provveduto a fare l’appello dei consiglieri, risultati tutti presenti. Si è proceduto ad individuare gli scrutatori per le varie votazioni e il Presidente Barbanera ha individuato i consiglieri Stefano Lombardi e Laura Servi per la maggioranza e il consigliere Fabrizio Raspa per la Minoranza. La prima pratica all’ODG ha riguardato la Convalida dell’Elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

Come noto gli assessori ‘elevati’ dal ruolo di consiglieri della sindacatura Pecci sono Ramona Furiani (PD), Elisa Zocchetti (Uniti per Bastia), Paolo Ansideri (Progetto Bastia) e Marcello Rosignoli (M5S) e dunque i nuovi eletti, per scorrimento della lista, sono Marco Santucci (PD), Beatrice Ortica (Uniti per Bastia), Gabriela Stangoni (Progetto Bastia) e Laura Servi (M5S). Il punto all’ODG viene approvato con voto unanime (16 Favorevoli). A seguire c’è stato il giuramento del sindaco il quale ha “giurato di osservare lealmente la Costituzione Italiana” e successivamente sottolineato l’importanza della centralità del Consiglio Comunale per lo sviluppo di un sano e corretto dibattito pubblico.

Il terzo punto all’ODG è stato l’elezione del presidente del consiglio comunale; La Maggioranza esprime il nome della Consigliera Luisa Fatigoni (PD) mentre la Minoranza ha indicato come Candidato Fabrizio Raspa (Civica per Bastia). Ad essere eletta, con 11 voti contro i 6 di Raspa, è la consigliera Fatigoni. Successivamente si è provveduto all’elezione dei vicepresidenti del consiglio comunale, uno a testa per maggioranza e minoranza: Sono stati eletti Claudio Boccali (Uniti per Bastia) con 11 voti a favore e Fabrizio Raspa (Civica per Bastia) con 6 voti. Per quanto riguarda la nomina della Commissione Elettorale, eletti Pablo Tombolesi (AVS), Laura Servi (M5S) e Stefano Santoni (FDI); supplenti Marco Santucci (PD), Beatrice Ortica (Uniti per Bastia) e Catia Degli Esposti (Civica per Bastia). Tutti i presenti hanno espresso parere favorevole alle nomine. L’ultimo punto all’ODG ha riguardato gli Indirizzi Generali per la Nomina, Designazione e Revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni illustrati dal Sindaco ed è approvato all’unanimità dal Consiglio.

