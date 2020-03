Coronavirus a Bastia Umbra, altri 5 cittadini positivi: “Insieme ce la faremo”

I responsabili dell’U.O.C Igiene e Sanità pubblica hanno formalmente comunicato al sindaco Paola Lungarotti 5 nuovi casi positivi al tampone del coronavirus a Bastia Umbra. “Fermiamolo questo virus, restiamo a casa, rispettiamo le misure restrittive governative per la diffusione e il contagio, è l’unica medicina che abbiamo, è l’unica medicina che funziona”, l’appello della prima cittadina.

Per i 5 nuovi casi di coronavirus a Bastia Umbra è stato attivato il protocollo previsto. “Il COC-Centro operativo comunale, oltre a monitorare la situazione è attivo per coordinare anche l’assistenza alle famiglie in isolamento. Ai nostri concittadini e concittadine, alle loro famiglie che si trovano in isolamento vogliamo ricordare la nostra vicinanza, il nostro aiuto, vogliamo ricordare di non sentirsi mai soli perché insieme ce la faremo”, dice ancora Lungarotti.

“Due dati che possono farci riflettere: i positivi sono per lo più di genere femminile; il coronavirus colpisce a qualunque età. Ribadiamo soprattutto e innanzitutto di rispettare la raccomandazione più importante fra tutte: rimaniamo a casa”, conclude il sindaco.

Secondo il bollettino diffuso stamattina dalla Regione, dai dati aggiornati alle ore 8 di giovedì 26 marzo, 802 persone risultano positive al coronavirus in Umbria, i guariti sono 8, di cui 5 residenti nella provincia di Perugia, 3 in quella di Terni. Risultano invece 12 clinicamente guariti, di cui 8 residenti nella provincia di Perugia e 4 in quella di Terni. I deceduti sono 20: 13 residenti nella provincia di Perugia e 7 in quella di Terni.. Nel bastiolo i positivi erano 13 ieri, oggi dunque saliti a 18.