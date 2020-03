La Festa di Scienza e Filosofia si ‘sposta’ sui social con 17 aree tematiche

Il rinvio a causa del Coronavirus della decima edizione di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”, in programma inizialmente dal 16 al 19 aprile prossimi e slittata dall’8 all’11 ottobre, non ha frenato la voglia del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno di fare divulgazione scientifica. E così, i vertici della struttura di via Isolabella hanno deciso di utilizzare questo periodo di quarantena, imposta dalle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19, per continuare a parlare di scienza e non solo. Come? Sfruttando i social network e realizzando, grazie al prezioso contributo dei tanti volontari che ogni anno si dedicano alla Festa, un vero e proprio palinsesto che propone al pubblico dei social alcune delle principali questioni affrontate in questi primi nove anni di attività. Il titolo scelto per questa iniziativa è “#iorestoacasa con Festa di Scienza e Filosofia”, che richiama appunto l’hashtag ufficiale che sta accompagnando queste settimane di quarantena.

Diciassette le aree tematiche individuate (Immunologia e virologia, Il Tempo, Cervello e Mente, Il Dna, Biologi Evoluzionisti, Giovani Relatori, Matematica, Clima, cambiamenti climatici e migrazioni, La Biodiversità, Intelligenza Artificiale, Lo Spazio, Galileo, Newton ed Einstein, Filosofi, Lutero a 500 anni dalle Tesi, Terremoti, Religioni, Economia – Lavoro) sviscerate attraverso una serie di conferenze appositamente selezionate.

Quattro gli appuntamenti quotidiani che saranno comunicati per tempo attraverso la stessa pagina Facebook di Festa di Scienza e Filosofia, grazie alla quale si potrà anche partecipare alla visione degli incontri comodamente seduti sul divano di casa. Incontri che, come detto, hanno preso il via nel pomeriggio di martedì 24 marzo affrontando il tema, quanto mai attuale, “Immunologia e virologia”. “Con questa iniziativa – ha commentato il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, Pierluigi Mingarelli – vogliamo essere vicini a tutti gli italiani, proponendo la visione e l’ascolto, in originale, delle conferenze che si sono svolte nelle nove precedenti edizioni. Certi – ha concluso -, così come sta emergendo in queste settimane, che c’è efficace decisione politica se basata sulle conoscenze scientifiche e c’è progresso scientifico se c’è buona politica”.