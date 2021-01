Doppio incidente sulla SS75 a Bastia Umbra: più mezzi coinvolti

Doppio incidente lungo la SS75 in direzione Perugia. Lo scontro nel tratto stradale fra Bastia Umbra e Ospedalicchio intorno alle 20.20 di giovedì 14 gennaio. Diversi i mezzi coinvolti. Subito sul posto almeno tre ambulanze del 118 che hanno trasportato alcuni occupanti delle vetture in ospedale per accertamenti. Non ci sarebbero feriti gravi. Presenti squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

Secondo le prime informazioni, una delle auto ha avuto un incidente ‘in solitaria’, la seconda auto si è fermata con le quattro frecce ed è stata tamponata dalla terza e quarta auto. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, sul posto anche i carabinieri per la viabilità, i vigili del fuoco e il personale Anas.

A causa del doppio incidente il traffico è andato in tilt e molti automobilisti sono rimasti in fila con una lunga coda che si è subito creata lungo la strada ad alta percorrenza molto trafficata in quell’orario. Il traffico che è stato anche deviato fatto defluire dai carabinieri in uscita dalla SS75. Come detto non è ancora del tutto chiara la dinamica che avrebbe portato prima ad uno scontro poi al secondo fra di loro poco distanti. Intorno alle 22 la viabilità ha iniziato a tornare alla normalità, quando gli automobilisti hanno cominciato a defluire dall’uscita di Bastia Umbra.