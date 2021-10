Eurochocolate 2021, doppio sold out per gli special event

Come da copione, i 14.000 mq di Eurochocolate 2021, in programma quest’anno presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra, sono stati ordinatamente invasi dai chocolover che in questo primo sabato di evento hanno dimostrato di apprezzare le originali attività proposte e il tanto buon cioccolato. Ottimo inizio, quindi, per questo ricco week end di appuntamenti, tra i quali spicca il doppio sold out dei cooking show condotti oggi da Iginio Massari, insieme a Gino Fabbri, e da Angela Simonelli. Ad aprire il calendario degli special event sul palco di Eurochocolate 2021 i due nomi storici della pasticceria italiana e internazionale che, con estro e simpatia, sono stati protagonisti di un vivace live show aperto ad amatori e professionisti. A seguire, riflettori puntati sull’architetto e food designer Angela Simonelli, docente di tecniche di impiattamento, autrice di libri e ideatrice di corsi online su food design e fotografia, che ha proposto al pubblico un live show dedicato allo studio di un impiattamento creativo.

Appuntamento, oggi (domenica 17 ottobre), con le esplosive Sorelle Passera, in programma alle ore 15. Come le loro romantiche e insolite ricette, l’esilarante coppia è il risultato di un mix esplosivo di genuinità, simpatia, allegria e passione per la cucina. Amanti delle cipolle caramellate, delle maniche a sbuffo, delle acciughe e dei fiori in testa, Marisa e Gigì presenteranno, in un imperdibile two women show, la loro ricetta, appositamente ideata per Eurochocolate. A chiudere gli appuntamenti del primo weekend sarà Andrea Mainardi. Con lui, domani alle ore 18, l’esclusivo palco della Chocolate Experience si animerà di talento ed esuberanza. Protagonista di programmi tv e reality, Andrea Mainardi proporrà al pubblico un live show dedicato all’amatissimo Cibo degli Dèi per “conquistare la mente partendo dal palato”.

Molti altri i protagonisti del ricco programma di Cooking Show di Eurochocolate 2021: in particolare, Quinta Forma firma gli appuntamenti condotti dalla Maestra Cioccolatiera Angela De Luca, mentre il Maître Chocolatier Nicola Maramigi si cimenta nella creazione della pralina Bastian Contrario oltre a proporre l’accoppiata vincente “olio cioccolato”. Imperdibili le eccellenze agroalimentari umbre che si accompagnano al cioccolato, protagoniste di golose degustazioni guidate a base dei principali prodotti tipici, di qualità e certificati promossi dalla Regione Umbria. E ancora, tutti i giorni, la dolcezza del cioccolato Vanini incontra, in collaborazione con ANAG, il sapore deciso di grappe e distillati. Nei due weekend, spazio alle degustazioni guidate dai Maître Chocolatiers Lindt dedicate alle alte percentuali di cacao di Lindt Excellence. Tra i nomi alle prese con golose ricette a tema anche gli chef Matteo Donati, Roberto Portanova, Federica Pasquini, Natascia Soldati, Blondie&Mary e Matteo Felici. Riflettori puntati, inoltre, su Virgy’s Kitchen e il suo originale aperitivo che incontra dolce e salato.

Ieri si è parlato anche di benessere nel cioccolato durante l’incontro “La ricerca della felicità nel cioccolato per tutti” con Marco Segoloni, Founder Be Well Fabbrica Cioccolato Perugia e Maria Grazia Spalluto, Direttore Ricerca e Sviluppo Be Well Group. Tutti gli appuntamenti delle aree Cooking Show e Chocolab sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale dell’evento www.eurochocolate.com/perugia2021. Eurochocolate 2021 aspetta i golosi a Umbriafiere di Bastia Umbra fino al 24 Ottobre!

(La manifestazione è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiEventi)

