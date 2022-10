Eurochocolate 2022, curiosità per lo stand a luci rosse (foto+video)

Anche uno stand “a luci rosse” a Eurochocolate 2022 in corso a Umbriafiere di Bastia Umbra fino a domenica 23 ottobre: si chiama “Un regalo così non lo avevi ancora fatto? Fallo” e propone dolci di cioccolata a forma di organo genitale maschile, in diversi gusti, condimenti e dimensioni. Uno stand molto apprezzato dai numerosi visitatori che affollano la kermesse, “ideato – come spiega il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, in un’intervista alla rubrica Corso Vannucci di Pasquale Punzi su Facebook ripresa anche dall’Ansa – da un creativo di cui ancora non possiamo rivelare il nome”. (Continua dopo la foto)

“La proposta che ci è arrivata era abbastanza velata – ha raccontato Guarducci – e solo quando abbiamo visto l’allestimento abbiamo capito esattamente cosa volevano fare. Pero’ abbiamo visto che la reazione è stata molto divertente e divertita da parte del pubblico, non ci trovo nulla di scandaloso. E’ un modo per far sorridere la gente e mi sembra che di questi tempi ce ne sia bisogno. Un sorriso – ha aggiunto – spalmato su tutti i padiglioni di Umbriafiere. Siamo molto contenti perchè in questa domenica c’è una una folla incredibile”. Link al video

Il Festival internazionale del cioccolato, che proseguirà fino al 23 ottobre, è stato caratterizzato nella prima domenica di apertura, dal doppio sold out per due “special event”:

Giorgione, di nuovo sul palco dei Cooking Show, alle prese con la realizzazione live di golosi Brownie e Luca Montersino con la sua Foresta Nera offerta a tutti i partecipanti.

Riflettori puntati anche su Apei – Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, neonata associazione che riunisce le migliori professionalità della pasticceria e del mondo del dolce, a partire dal presidente Iginio Massari e dal suo vice Gino Fabbri fino a numerosi altri nomi illustri come Alfonso Schiavone, Antonio Campeggio, Francesco Donnarumma e Francesco Mastroianni, che si apprestano a calcare il palco dei Cooking Show tra lunedì 17 e sabato 22. Apprezzata anche l’esibizione firmata Danza Africana Perugia con musiche e balli tipici dei paesi di origine del cioccolato.

Successo anche per la parentesi nel centro storico dei Perugia, con uno spazio dedicato alle produzioni locali.

