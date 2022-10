Assisi al lavoro per creare la prima Comunità energetica rinnovabile

L’amministrazione comunale di Assisi è al lavoro per creare la prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) anche perché la politica ambientale è uno degli obiettivi di mandato su cui si punta con grande convinzione anche alla luce dell’emergenza relativa ai cambiamenti climatici. “Le Comunità Energetiche Rinnovabili – ricorda la giujnta – sono una nuova forma di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con benefici ambientali per il territorio e per le imprese e una riduzione dei costi energetici”.

Di recente il Comune si è aggiudicato il bando europeo Horizon 2020 European City Facility (Eucf) con il progetto “Towards a climate neutral Assisi: the role of citizen and tourist in the city of Francesco in the post covid new normal” e il finanziamento di 60 mila euro servirà a realizzare attività progettuali e di partecipazione per il raggiungimento del Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima). Qualche tempo fa, in vista della creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, l’amministrazione comunale aveva promosso una riunione con tutti gli imprenditori del territorio per approfondire il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili perché, nel pieno rispetto delle normative in materia paesaggistica, vi sono enormi potenzialità di produzione di energia da fonti rinnovabili in grado di emancipare la nostra città il più possibile dalle fonti fossili e ridurre i costi energetici sia nel settore privato che pubblico.

Ora, con le risorse ottenute è stato predisposto un questionario che ha lo scopo di informare e coinvolgere i cittadini, le attività commerciali, le piccole e medie imprese, le industrie e gli enti (enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali) del Comune di Assisi riguardo la costituzione della prima comunità energetica rinnovabile (Cer) ad Assisi; una volta compilato il questionario va rispedito a sportello.energia@comune.assisi.pg.it

Comunque, per ulteriori informazioni è possibile leggere l’opuscolo informativo allegato o visitare questa pagina web e sempre sul sito istituzionale è aperta una pagina ricca di informazioni sull’attività del Comune in merito a queste problematiche, come l’impegno per far diventare Assisi città carbon neutral, anche grazie l’adozione del Paesc.

