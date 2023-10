Eurochocolate 2023, è il giorno di Edoardo Franco: gli appuntamenti di sabato 21 e domenica 22

A Eurochocolate 2023, in corso a Umbriafiere fino a domani, il gelato al cioccolato è tra i protagonisti più apprezzati. In collaborazione con GeCo – Gelato Contemporaneo, anche quest’anno infatti il Festival Internazionale del Cioccolato offre ai professionisti del settore due interessanti opportunità: oggi (sabato 21, ndr) alle ore 16 sul palco della Chocolate Experience L’essenza del cioccolato: del cacao non si butta via niente. L’appuntamento è a cura di Gianfrancesco Cutelli – Maestro delle Gelaterie De Coltelli (Pisa e Lucca), più volte premiato come miglior Gelatiere allo Sherbeth, al Festival Internazionale di Agugliano e 3 Coni Gambero Rosso – accompagnato da Manlio Larotonda, “enologo” del cacao e fondatore di Cacao Disidente. È invece in programma per domani (domenica 22, ndr), sempre alle ore 16, l’appuntamento con Le avanguardie del gusto. A cura di Loretta Fanella, Maestra Pasticcera e Pastry Chef internazionale – cresciuta professionalmente al fianco del padre della cucina molecolare, Ferran Adrià – e Armando Canelon. Chef e cioccolatiere venezuelano, attivo rappresentante del movimento tree to bar, Canelon possiede delle piantagioni di cacao e lavora attivamente per il recupero di varietà antiche. Con Loretta Fanella realizzerà uno spettacolare dessert al piatto, giocando su colori, profumi e consistenze speciali, partendo dai cacao blanquos del Venezuela.

Tra gli altri appuntamenti in programma nel weekend ad Eurochocolate 2023, oggi alle ore 16 arriva il vincitore di MasterChef Italia 12, Edoardo Franco, alle prese con l’amatissimo Cibo degli Dèi, fino alla degustazione della sua originale creazione. Domenica 22 Ottobre alle ore 15 sarà invece il goloso gelato al cioccolato monorigine Ecuador 70% su stecco firmato Luca Montersino a deliziare occhi e palato del pubblico grazie a un’imperdibile degustazione finale. Montersino è presente in evento anche con uno stand dove propone la sua nuova linea di sfiziosissimi gelati.

E ancora, su Palco della Chocolate Experience: grazie al Progetto firmato dalla Regione Umbria – Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale, in programma Le ricette di Ivan, fino a Domenica 22 Ottobre alle ore 14, in compagnia dello chef Ivan Alunni Pasquali pronto a portare sul palco del Cooking Show curiose ricette in cui la golosità del cioccolato incontrerà i prodotti agroalimentari tipici dell’Umbria; gli appuntamenti, tutti i Venerdì, Sabati e Domeniche alle ore 18, con Grappa & Cioccolato a cura di ANAG per imperdibili abbinamenti tra la dolcezza del cioccolato Vanini e il gusto deciso di grappe e distillati; le degustazioni firmate Lindt Maître Chocolatier per assaporare Sabato e Domenica alle ore 10.30, sia le ultime novità che le alte percentuali di Cacao Lindt Excellence.

Proseguono anche gli appuntamenti del Choco Lab, il palco dedicato a chi vuole mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a esclusive presentazioni rigorosamente a tema. In particolare, tutti i giorni alle ore 10, 12, 14, 15 e 18 le degustazioni Più o meno buono: da cosa dipende? guidate da Roberto Caraceni, Chocolate Taster inventore del Piatto da degustazione del cioccolato, per acquisire i principali cenni di analisi organolettica del cioccolato. Quotidiani anche gli appuntamenti firmati Choco Trip by Gelato Contemporaneo in programma alle ore 16 con la partecipazione, nei due weekend, degli Special Guest Gianfranco Cutelli e Manlio Larotonda, Loretta Fanella e Armando Canelon. Le ore 17 sono invece riservate alle degustazioni di Vino & Cioccolato curate da Assosommelier con protagonista il cioccolato Vanini. E ancora, è firmato voglioCioccolato l’appuntamento C’è fondente e fondente: noi ti insegniamo a degustarlo, tu metti alla prova i tuoi sensi in programma Sabato 21 Ottobre alle ore 11. Tra le novità di quest’anno, tornano – dopo il successo dello scorso fine settimana – gli appuntamenti con L’evoluzione del Cioccolato Crudo in compagnia di Matù Cioccolato, da Venerdì 20 a Domenica 22 Ottobre alle ore 13. Infine, chi non ha mai provato Il maritozzo salato… al cacao potrà scoprirne la ricetta insieme allo Chef Luca Antonacci, mettendo le mani in pasta Domenica 22 Ottobre alle ore 11.

A Eurochocolate 2023 non mancheranno, oggi e domani, anche le sculture di cioccolato, per assistere alla lavorazione live degli ultimi maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno, pronti a prendere forma grazie alla maestria di abilissimi scultori. Sempre protagonista Albert Einstein con lo show dal titolo Albert e il mistero del cioccolato quantistico: esperimenti, laboratori e giochi basati su enigmi a tema che, ispirandosi al format dell’escape room, invitano alla scoperta di caratteristiche e curiosità del goloso Cibo degli Dèi coinvolgendo grandi e piccini. A Perugia in Piazza della Repubblica continua lo spazio dedicato alle produzioni artigianali, con il golosissimo focus Chi la fa la Spezza che, grazie a Be Well, L’Artigiano Perugino e ToCiok propone le ormai celebri e variegate lastre di cioccolato.

