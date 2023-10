Ruba la bici elettrica mentre la proprietaria è a messa: denunciato

Ha rubato una bici elettrica da mille euro a una 55enne che era a messa, ma il responsabile, un cinquantenne cannarese già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato. I fatti sono accaduti all’esterno della chiesa di San Matteo l’8 ottobre scorso. La proprietaria della bici, anch’essa di Cannara, era solita utilizzarla per recarsi a messa e per sbrigare le faccende quotidiane, visto che tra l’altro era il suo unico mezzo di spostamento.

Quando quindici giorni fa è uscita dalla messa, però, la signora si è accorta che la bicicletta era scomparsa e, dopo vari e disperati tentativi di ritrovarla, aveva sporto denuncia ai carabinieri cannaresi, dipendenti dalla compagnia di Assisi. I militari si sono quindi messi alla ricerca della bici, concentrandosi sulle vie del centro storico: grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, è stata recuperata un’immagine in cui compariva la bicicletta in questione, con a bordo il 50enne. Viste le risultanze acquisite dai carabinieri, la procura della Repubblica di Spoleto ha quindi delegato una perquisizione domiciliare a casa del presunto autore del furto, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto la bici elettrica, che è stata riconosciuta e quindi immediatamente restituita alla vittima. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Spoleto, alla quale dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato.

Foto di KBO Bike | via Unsplash

© Riproduzione riservata