Forini compie 90 anni: un viaggio tra storia, innovazione e sfide future

La Forini Spa di Bastia Umbra, storica azienda del territorio fondata da Antonio Forini con oltre 50 dipendenti e 160 milioni di euro di fatturato nel 2022, compie quest’anno 90 anni. Il Gruppo Forini, realtà che nasce nel 1933 in Umbria come attività di autotrasporti di alimenti e bestiame, ha avuto uno sviluppo intenso e produttivo che ha portato ad un’espansione su scala nazionale e un ampliamento dell’offerta in diversi settori: digitalizzazione, energia, edilizia e telecomunicazioni. Un’impresa solida proiettata al futuro e all’innovazione senza dimenticare la propria tradizione e i valori su cui è fondata: centralità del cliente, qualità dei prodotti e dei servizi offerti, trasparenza ed onestà. Un’azienda vicina alle persone, grazie all’ascolto, al dialogo e ad una forte presenza sul territorio. Un’azienda attenda ai cittadini grazie a progetti ed iniziative per il benessere della collettività, la tutela dell’ambiente e la promozione dello sport.

«Futurevole è il nostro leitmotiv – ha dichiarato l’Amministratore delegato della Forini Spa, dott. Alberto Forini – giocare con un futuro che vogliamo sia durevole nel tempo e consapevole su molteplici temi. Una presa di coscienza dell’importanza di essere parte di un eco-sistema che sia sostenibile economicamente, socialmente e per l’ambiente. Futurevole – conclude Alberto Forini – ci aiuta a non sprecare il tempo che ci è stato concesso per fare qualcosa che vada oltre e lasci in eredità alle prossime generazioni un’azienda al servizio di una società in profondo e rapido cambiamento». Un’azienda che punta al miglioramento continuo grazie ai molteplici ambiti di espansione: dai carburanti ad alte prestazioni ai lubrificanti ed additivi chimici, dall’energia elettrica, gas e fibra alle costruzioni edili.

Sabato 25 novembre alle 16.30, presso il Castello di Petrata di Assisi, l’azienda terrà un evento che unirà un momento convegnistico e di riflessione con aspetti più celebrativi. Il titolo del talk, moderato da Alberto Forini, sarà: “1933-2023: un ponte tra generazioni e innovazione”. All’incontro parteciperanno collaboratori, fornitori, clienti e professionisti. Ad annunciare l’appuntamento sono invece le parole del Presidente dott. Renzo Forini: «Questo evento è di tutti e per tutti. Se l’azienda è arrivata a celebrare i suoi primi 90 anni è perché c’è stato il contributo, a partire dalla famiglia, di tutti gli stakeholder che ci hanno aiutato ad innovare nella tradizione. Un momento di festa che vuole anche onorare la memoria di mio padre Antonio e di mio fratello Orlando, scomparso prematuramente. Viviamo tempi di forti turbolenze e dobbiamo affrontare il quotidiano in modo strutturato ed innovativo basandoci su dati che confluiscano nelle strategie future. Non a caso nella parola futurevole ritroviamo ciò che è stato, ciò che è e, soprattutto, ciò che sarà con passione e coraggio».

© Riproduzione riservata