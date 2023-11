Meteo Assisi 24-26 novembre 2023: fino a venerdì clima mite, poi da sabato arriva il freddo (sotto media di 4-5 gradi)

Oggi, domani e domenica sole protagonista della scena con cieli tersi e bellissimi... ma il freddo è in agguato e da sabato il cambio è "radicale": le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica meteo curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 24-26 novembre 2023.

Buongiorno e ben ritrovati, prima parte di settimana ancora mite sul nostro territorio, eppur qualcosa si è cominciato a muovere, le minime della notte si sono a tratti abbassate e della ventilazione unita a pioggia ci hanno fatto sembrare il clima un po’ più normale. Ma siamo al “giro di boa” il freddo tipico di questo periodo, finora mai espresso, come vi scrissi nel precedente articolo arriverà con gli interessi e invece di arrivare un po’ alla volta arriverà tutto insieme..

Vediamo insieme le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 24-26 novembre 2023, con uno sguardo attento anche all’Umbria

Oggi, domani e domenica: sole assoluto protagonista della scena con cieli tersi e bellissimi… il clima per la giornata di oggi ancora sarà mite poi da domani a seguire si cambia radicalmente… In concomitanza sabato dell’arrivo di venti freddi nord-orientali le temperature subiranno una netta diminuzione tanto da andare sotto media di 4-5 gradi (ci sembreranno di più i gradi persi a causa del grande sopra media finora vissuto). Inizialmente questo freddo sarà di tipo “asciutto” segnatamente al weekend poi lo vedremo nell’anticipazione x inizio nuova settimana diverrà produttivo di piogge e le prime nevicate a medio-alta quota.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà il ritorno della pioggia e la prosecuzione di questo freddo che “sbarcherà” in questo sabato” che a quote già di 900m farà nevicare tingendo per la prima volta di bianco le vette dei rilievi intorno a noi umbri!

Auguriamo a voi tutti un piacevole fine settimana e vi consigliamo di coprirvi bene!

Foto: Redazione Assisi News

