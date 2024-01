Camioncino in fiamme a Bastia Umbra, paura in strada e incendio domato (foto)

Un camioncino in fiamme a Bastia Umbra. L’accaduto intorno alle 18.30. Subito alte le fiamme nella zona di viale Gramsci – proprio all’uscita della ss75 – area centrale della cittadina. Sul posto le forze dell’ordine che hanno provveduto a chiudere l’area stradale e limitrofa. Da subito ampia la preoccupazione di cittadini, residenti e passanti. (Continua dopo la foto)

A giungere tempestivamente sul luogo dell’incendio sono stati i Vigili del Fuoco con più mezzi, che hanno provveduto lavorando intensamente a sedare le fiamme. Paura in strada in un orario di punta ed in una zona molto trafficata dove oltre ad abitazioni ci sono numerose attività commerciali.

Non sono chiare le cause che hanno causato l’incendio del mezzo. Ampio lo spiegamento di forze e subito grande la preoccupazione con la notizia che si è da diffusa in pochi minuti a causa del blocco del traffico deviato su altre vie limitrofe a causa dalla chiusura dell’ampia zona interdetta all’accesso di mezzi e pedoni.

