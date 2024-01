La Piazzetta delle Erbe perde un pezzo di storia: tutta Assisi piange Novella

Un pezzo della storia di Assisi che se ne va. È morta Novella, storica fruttivendola della Piazzetta delle Erbe. Una parola cordiale, tanta dolcezza nei suoi sguardi. Amata da tutti gli assisani, dai più giovani, dai meno giovani, da bambini, famiglie, ragazzi ed anziani. Per tutti Novella aveva un pensiero gentile, un mazzo dei suoi fiori belli e di campo – rigorosamente sempre a bagno nell’acqua prima, e avvolti in un foglio di giornale poi – verdure fresche appositamente ricercate per i suoi affezionati clienti. Indimenticabili – al piccolo, ma fornitissimo banco – le su canestre ricche di frutta e di verdure.

Poco dopo il brutto periodo del covid, Novella aveva perso il suo affezionato ed inseparabile marito Bruno, che sempre la accompagnava con lo storico Ape in quel luogo simbolo per tutti gli assisani. Un grande dolore per lei, dal quale non si era mai più ripresa. “Una persona straordinaria, lavoratrice, astuta, combattiva, disponibile… sempre una buona parola per tutti” – il commento della nipote via social. “Sempre pronta ad offrire buone verdure e buona frutta con il sorriso e la gentilezza a tutti i clienti! I suoi fiori sempre freschi erano originali perché metteva in terra semi nuovi e faceva crescere le piantine fino a fioritura bellissima” – un altro commento per salutare una donna che in tutti portava vera allegria.

Tanti i consigli che Novella amava dare ai suoi clienti, ma non solo agli assisani. Porgeva saluti e suggeriva ricette anche ai tanti turisti che da sempre e ogni giorno affollano Assisi. Quell’Assisi che lei stessa amava, e dalle cui mura viveva poco al di fuori. “Allegria e spontaneità. Eri, per noi cittadini (e non solo), un personaggio particolare da ammirare e da amare” – un ennesimo ricordo. Assisi e la Piazzetta delle erbe perdono una donna piena di gentilezza e sorrisi, una persona d’altri tempi, “indimenticabile – usando altre belle parole di chi oggi la ricorda – un simbolo di tutta la Piazzetta delle Erbe quando Assisi respirava di vita propria”. Alla famiglia e ai suoi cari, le condoglianze sentite della redazione di Assisi News.

