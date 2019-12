Un’ondata che sembra non finire più, a segnalare sono i cittadini via social network

(S.B.) Furti a Cipresso di Bastia Umbra: ladri in azione anche a Natale. Continua l’ondata di ruberie a ripetizione, che sembra essere davvero senza sosta. E non c’è stata pace nemmeno il giorno di Natale a Bastia Umbra, zona Cipresso, stando alle segnalazioni dei cittadini diffuse via social.

Già nei giorni scorsi erano arrivate segnalazioni sia da Bastia Umbra che da Spello. A denunciare e raccontare i furti a Cipresso di Bastia Umbra sono direttamente i cittadini via Facebook. Un passaparola senza fine con i residenti pronti a tutto pur di fermare i ladri che sembrano penetrare spesso troppo facilmente nelle abitazioni.

Cinque, stando alle segnalazioni via Facebook, i tentativi di furti in poche ore durante questi giorni di festa in zona Cipresso. “Hanno tentato un furto a Cipresso, hanno rotto completamente la finestra del bagno e il sistema di allarme e poi sono scappati via” – scrive una cittadina. “Sono entrati in bagno e poi sono scappati, hanno lasciato impronte a terra, avevano le scarpe sporche”. “Mi hanno rotto il lampione del cancello che era acceso e sono entrati dal mio vicino, sicuramente dopo le 1.00, area Butine, sempre nei pressi di Cipresso ”. Questi i racconti, a ripetizione, con i tentati furti che non danno tregua nemmeno a Natale e durante le festività.

“Servono le ronde notturne – scrivono poi sempre gli stessi cittadini cercando di unire le forze – desideriamo controlli, diciamo grazie alle forze dell’ordine che ci sono sempre vicine, ma qui sembra che queste persone non diano tregua, vanno prese e punite”.