Furto di materiale edile, arrestato 48enne con 2000 euro di merce

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, ritenuto responsabile del furto di materiale edile. I fatti sono accaduti nei pressi di un noto negozio della zona, situato nella frazione Ospedalicchio, dove poco tempo fa i Carabinieri avevano già denunciato tre persone per il furto di vari utensili.

Stavolta invece si tratta di un 48enne di origine extracomunitaria, che i militari hanno fermato nel parcheggio antistante il negozio. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi utensili da lavoro e per la casa, appena rubati, del valore complessivo di circa 2.000 euro.

Tutta la refurtiva, dopo essere stata catalogata, è stata riconsegnata al titolare del negozio, mentre l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Stazione Carabinieri di Bastia Umbra e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in flagranza.

Nei giorni successivi si è tenuta l’udienza direttissima dinanzi al Giudice del Tribunale di Perugia, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e della presentazione alla Polizia Giudiziaria.

© Riproduzione riservata