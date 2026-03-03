Guida ubriaco e rifiuta l’etilometro: patente ritirata a un 49enne

Guida ubriaco e rifiuta l’etilometro: la polizia interviene dopo una segnalazione e per un 49enne scatta il ritiro della patente. L’accaduto venerdì scorso, quando gli agenti del commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per una persona – classe 1977, quindi di 49 anni – in evidente stato di alterazione alcolica all’interno di un locale pubblico del centro di Bastia Umbra, successivamente denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato un uomo allontanarsi dal locale e salire a bordo di un’autovettura; considerata la situazione di potenziale pericolo per la sicurezza stradale, il conducente è stato immediatamente fermato per un controllo. Durante gli accertamenti, l’uomo è apparso ai poliziotti in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, per questo motivo, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a controllo etilometrico, accertamento al quale il 49enne ha rifiutato di sottoporsi.

Alla luce del rifiuto, al termine degli atti di rito, gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro. Contestualmente, all’uomo ubriaco è stata ritirata la patente di guida, il veicolo, invece, è stato affidato ad altra persona idonea alla custodia dello stesso.

