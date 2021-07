Incendio a Bastia Umbra, fiamme domate dai Vigili del Fuoco (foto)

Incendio a Bastia Umbra intorno alle 18.30 di oggi mercoledì 28 luglio. A prendere fuoco la scarpata che costeggia la SS75 in direzione Perugia. A dare l’allarme alcuni passanti e residenti dell’area che hanno visto le fiamme.

Subito sul posto alcune pattuglie della Polizia Locale di Bastia Umbria e i Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento le fiamme evitando che il fuoco si propagasse in un’area ricca di vegetazione.

Non si conoscono le cause che hanno scaturito l’incendio all’altezza dell’incrocio semaforico di via Gramsci, zona Umbriafiere, come detto rapidamente domato in un pomeriggio di gran caldo.

