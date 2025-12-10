Incidente a Ospedalicchio, tamponamento furgoni – auto: un ferito (foto)

Ancora una mattinata di disagi sulla Centrale Umbra, con un tamponamento nel bastiolo che ha causato disagi alla circolazione. I Vigili del fuoco del distaccamento Assisi, sono intervenuti questa mattina, 10 dicembre 2025, sulla strada statale 75 (SS75) in località Ospedalicchio, all’altezza del chilometro 3, per un grave incidente stradale che ha coinvolto complessivamente tre veicoli: due autocarri e un’autovettura, in un tamponamento a catena. Oltre alla messa in sicurezza della zona e delle vetture, l’intervento si è reso necessario per l’estricazione di una persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo dell’autovettura e consegnata alle cure del 118 presente sul posto. Sul posto anche il personale Anas.

