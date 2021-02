Isolamento fiduciario violato, donna sanzionata a Bastia Umbra

Proseguono anche nel Comune di Bastia Umbra le attività di controllo straordinario, disposte dal Signor Questore della Provincia di Perugia, volte alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del covid-19. Grazie all’utilizzo delle banche dati in uso alle Forze di Polizia, personale del Commissariato di P.S. di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, durante i controlli sui veicoli e i rispettivi occupanti, ha individuato una donna il cui nominativo era inserito nel Portale ASL come sottoposto ad isolamento fiduciario.

Venina, pertanto, contattato il Dipartimento Sanitario del Comune di Bastia Umbra che confermava il caso sospetto a motivo di sintomatologia. Pertanto, gli operanti procedevano ad elevare la relativa sanzione amministrativa di euro 533 per l’inosservanza del periodo di isolamento fiduciario prescritto. La signora successivamente veniva riaccompagnata presso la propria abitazione ed invitata a rimanervi per seguire le prescrizioni previste dai protocolli sanitari.

Durante il medesimo controllo veniva sanzionato, altresì, un uomo residente in Bastia Umbra che, sprovvisto di mascherina, transitava a piedi in prossimità delle pattuglie. Allo stesso veniva, quindi, elevata sanzione amministrativa di euro 400. Si rileva come l’impegno diffuso e costante delle forze di Polizia sul territorio in combinazione con l’utilizzo delle apposite banche dati, costantemente aggiornate, consenta l’individuazione di quei soggetti che, nonostante la pandemia in atto, violino le misure previste mettendo in pericolo la salute pubblica.