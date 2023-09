La bastiola Greta Narcisi è la nuova Miss Umbria 2023: arriva alle prefinali nazionali di Miss Italia

– Greta Narcisi di Bastia Umbra è Miss Umbria 2023. La bellissima 18enne di Bastia Umbra ha vinto sabato sera a il titolo che garantisce il passaporto per le prefinali nazionali. Assegnata anche la fascia di Miss Perugia, che è andata ad Alessandra Marini. Il viaggio nella bellezza di Miss Italia in Umbria è arrivato alla conclusione con l’ultima tappa del tour 2023, ieri sera (sabato 2 settembre) a Bastia Umbria. (Continua dopo la foto)

Durante la serata del tour organizzato da Upside Agency, l’agenzia esclusivista del concorso per l’Umbria, oltre a Greta Narcisi, sono state elette (articolo su Umbria Social) le altre miss in gara alla prefinali nazionali. Nel corso della stessa serata Alessandra Marini, 20 anni di Spoleto, è stata eletta miss Perugia, mentre Silvia Armillei, 20 anni di Nocera Umbra, già Miss Eleganza Umbria, si è aggiudicata il titolo di Miss Social Umbria.

Soddisfatta il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti: “Ieri sera è stata eletta a Bastia Umbra Greta Narcisi Miss Umbria 2023, da parte mia e dell’amministrazione comunale gli auguri più affettuosi che la neo Miss Umbria possa vincere la finale nazionale contribuendo a promuovere la nostra regione in Italia e nel mondo ha detto – Ma sempre di più è l’ aspetto interiore che viene portato alla luce e messo in risalto in un concorso “di bellezza” come Miss Italia, una possibilità per mettersi in gioco e mostrare le proprie capacità, imparare anche ad accettare la sconfitta, perché no. In una piazza Mazzini gremita di pubblico abbiamo ascoltato la voce e il talento di tante giovani nelle più svariate discipline, ci sono state regalate delle belle emozioni e di questo le vogliamo ringraziare così come ringraziamo l’organizzazione di Miss Italia e Miss Italia Umbria per aver scelto Bastia per la prestigiosa finale regionale.Grazie!”.

© Riproduzione riservata