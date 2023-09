The Young Beethoven, successo a Bettona per la conclusione della giornata con Villa del Boccaglione protagonista (foto)

Grande successo domenica 3 Settembre 2023 a Bettona, quando Villa del Boccaglione ha aperto le porte per una giornata unica conclusa con la magia dello spettacolo “The Young Beethoven. Gli artigli di un artista

da cucciolo”.

Grazie al progetto Media Valle T.O.U.R. – arT fOod toURism, Bettona si è inserita con un proprio evento “Villa del Boccaglione, una porta oltre il tempo” nel percorso di promozione della Media Valle del Tevere. Un viaggio multisensoriale, tra enogastronomia, arte e sport che vede coinvolti ben 10 comuni. Come detto Bettona ha scelto di puntare su uno dei patrimoni monumentali più interessanti dell’Umbria ancora da scoprire: dopo una mattinata con visite guidate e degustazioni e le opere dell’artista umbro Manuel Gargano, al tramonto la maestosa scala a tenaglia e la facciata ispirata dal Piermarini della Villa del Boccaglione sono stati la magica scenografia del concerto spettacolo del pianista Marco Scolastra e del giornalista Sandro Cappelletto.

Con “The Young Beethoven. Gli artigli di un artista da cucciolo”, sul palco sono state raccontate con parole e musica la vita del giovane genio tedesco. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Cambio Festival e del Piccolo Teatro degli Instabili, con il sostegno di Regione Umbria e Sviluppumbria.

L’obiettivo del progetto Media Valle Tour – arT fOod toURism è quello di raccontare il territorio, fatto di tradizioni e cultura, in chiave contemporanea superando il concetto di folklore per tradurre la propria storia in nuova linfa. ‘The Young Beethoven- Gli artigli di un artista da cucciolo’ segue lo stesso concetto. La Villa, magnifico esempio di architettura settecentesca, si lega al genio tedesco di Beethoven proprio per la contemporaneità storica. Allo stesso modo, le visite guidate, previste nella mattinata, saranno arricchite dall’esposizione nella Sala degli specchi delle opere di Emanuel Gargano per costruire un dialogo tra lo spazio, gli affreschi e l’arte contemporanea.

