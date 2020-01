Ladri a Bastia Umbra, una ventina di auto danneggiate in una notte

Ladri a Bastia Umbra, in azione nella notte tra martedì e mercoledì: i malviventi avrebbero aperto una ventina di auto in varie zone della città, alla ricerca di oggetti da rubare. Una vera e propria razzia, in via Marconi, via Roma, via Umbria, via Petrarca, via Martiri Ungheresi e nei pressi della scuola Don Bosco; colpita anche l’area di Borgo I Maggio, XXV Aprile e Santa Lucia, ma anche via Galvani e la vicina via Irlanda, via Trieste, via Firenze e via Pascoli, via Calabria. C’è anche chi, come si legge nel gruppo “Sei de la Bastia se…”, ha ritrovato due borse che ha consegnato ai carabinieri.

Ma i ladri a Bastia Umbra avrebbero colpit oanche nel weekend, tanto che il sindaco Paola Lungarotti ha diffuso una breve nota su Facebook per informare i cittadini che amministrazione comunale e Polizia locale stanno “collaborando con le Forze dell’Ordine per gli atti vandalici avvenuti questa notte in più parti della città ai danni di alcune autovetture. In alcuni casi è stato rubato quanto si trovava all’interno. Si stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. È importante segnalare tutto e dare informazioni alle Forze dell’Ordine per raccogliere elementi utili alle indagini”.

E non mancano le polemiche: ”L’Amministrazione bastiola aveva parlato nello scorso novembre di telecamere, agenti e protocolli. Dispiace però verificare la situazione concreta che costa alla comunità sentimenti di rabbia e paura. Come Lega Bastia – si legge in una nota – saremo intransigenti e continueremo a monitorare l’operato delle istituzioni in questo contesto”.