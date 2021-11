Litigio con la fidanzata e…con i carabinieri: denunciato

Nella serata del 3 novembre, a Bastia Umbra, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo, trentaquattrenne, per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Questi i fatti: i militari sono intervenuti presso la sua abitazione, in centro a Bastia, a causa di una lite molto accesa con la convivente, perché quest’ultima aveva manifestato l’intenzione di troncare la relazione con l’uomo; quando la situazione sembrava essersi calmata, la donna si è fatta venire a prendere da un loro conoscente, ma, nei successivi momenti, il denunciato ha perso il controllo, forse per gelosia e, non accettando che la donna se ne stesse andando da casa, ha cercato di aggredire il conoscente che era arrivato in soccorso della donna, venendo però prontamente fermato dai Carabinieri.

Nel frangente, ha spintonato e percosso i militari, che però sono riusciti a bloccarlo e a impedirgli di aggredire l’altro giovane, senza che nessuno riportasse lesioni.

Accompagnato in caserma l’uomo si è scusato e ha ammesso di aver agito di impulso in un raptus di collera e gelosia, ma è stato comunque denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

