Maxi rissa fuori e dentro la discoteca, a Bastia denunciati in 12

È finita con 12 persone denunciate per rissa aggravata, minacce e lesioni personali, di cui sei minori tra i 16 e i 17 anni, e tre persone con lesioni personali giudicate guaribili in 7, 15 e 30 giorni, la violenta rissa scoppiata lo scorso 30 agosto fuori da un locale di Bastia Umbra: è questo l’episodio che ha portato alla revoca della licenza di esercizio della discoteca a Bastia Umbra, decreto emesso dal questore di Perugia, su conforme richiesta avanzata dalla stazione dei carabinieri di Bastia Umbra (che hanno svolto le indagini), dopo che già l’attività era stata palcoscenico di episodi simili (due volte nel 2021 e una nel 2024, tra le altre) dopo le quali la licenza di operare era stata sospesa

L’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi (PG) è stato provvidenziale poiché è stata sedata la violenta rissa scatenatasi tra i soggetti coinvolti, tre dei quali, di 16, 26 e 27 anni, hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili con prognosi, di 15, 7 e 30 giorni. Gli stessi, tra l’altro, si sono recati autonomamente presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Assisi, a causa di fratture alle ossa nasali, escoriazioni e contusioni multiple che erano state loro provocate. L’attivazione è stata conseguente ad una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, per cui gli operanti sono sopraggiunti dapprima all’esterno del locale, dove era in corso una colluttazione su strada, e successivamente anche all’interno della discoteca, in cui si erano sviluppati ulteriori disordini.

I primi approfondimenti investigativi condotti dal personale della Stazione di Bastia Umbra – con escussioni testimoniali e analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati – hanno consentito di ricostruire compiutamente quanto accaduto all’esterno del locale, con l’iniziale individuazione di 7 persone coinvolte, di cui 5 minori, prontamente identificati e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia. Ulteriori accertamenti hanno portato a verificare e definire univocamente anche i fatti avvenuti all’interno della discoteca, identificando altri cinque persone, tra cui un minorenne, 16enne, ritenuti responsabili della rissa all’interno del locale, a loro volta deferiti a piede libero alle rispettive citate Autorità Giudiziarie.

© Riproduzione riservata