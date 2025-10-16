Diritti umani ed economia, da oggi e fino a sabato tre giorni di studi ad Assisi

Da oggi, giovedì 16 ottobre 2025, e fino a sabato si riuniranno ad Assisi, nel palazzo Monte Frumentario, accademici, giudici, professionisti e referenti della società civile da diverse parti del mondo, in una Conferenza mondiale dal tema “Verso una Economia Universale fondata sui Diritti Umani”. La proposta nasce dalle attività della Cattedra UNESCO dell’Università Nazionale de La Plata in Sistemi Economici e Diritti Umani, in collaborazione con la Regione Umbria, il Comune di Assisi, la Camera di Commercio dell’Umbria e il Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, insieme all’adesione di Enti e Movimenti del settore.

L’obiettivo è far partire un dibattito permanente per lanciare un’economia universale che ponga al centro l’uomo e non solo i profitti, che persegua una ragione ontologica e non una ragione utilitarista, una domanda di diritti e non una di consumo, menzionando alcuni dei concetti che la Cattedra UNESCO porta avanti. Giovedì 16 ottobre, dopo i saluti di apertura delle Autorità — tra cui Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, il sindaco Valter Stoppini, l’assessore Fabrizio Leggio, fra Marco Moroni e fra Francesco Piloni, custodi delle due basiliche papali, e Fabio Forlani, presidente del Campus Assisi dell’Università di Perugia — si terranno due lectio nagistralis con gli interventi di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno e presidente di Economy of Francesco, e dall’economista Stefano Zamagni.

Nel corso della giornata inaugurale di “Verso una Economia Universale fondata sui Diritti Umani”, sono previsti anche i video messaggi di Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel per la pace 1980, e di Gustavo Merino, direttore delle politiche umane e sociali dell’Unesco, ai quali seguiranno gli interventi dell’ex ministro Patrizio Bianchi e del direttore della cattedra Unesco Francesco Vigliarolo, che introdurranno i lavori tematici dei giorni successivi. Nelle giornate seguenti si terranno infatti quattro tavole tematiche su società, finanza, ambiente ed educazione, a cui parteciperanno relatori provenienti da diverse parti del mondo. Tra i partecipanti anche la Camera di Commercio dell’Umbria, con il presidente Giorgio Mencaroni, tra i relatori d’apertura, econ il segretario generale Federico Sisti, che domani sarà tra i protagonisti del panel “Economy and society. Innovations social practices for Human Rights”. Alla fine delle giornate sarà lanciato un Comitato internazionale che promuova un programma di lavoro permanente e sarà redatto un volume sui contenuti della Conferenza, pubblicato con la casa editrice Springer-Palgrave.

