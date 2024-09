Palio de San Michele 2024, tutto pronto a Bastia: il programma della 62′ edizione (video)

Grande attesa a Bastia per la il Palio de San Michele 2024, che prenderà ufficialmente il via giovedì 19 settembre con l’apertura delle taverne enogastronomiche rionali, dove sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina umbra, e, soprattutto, con la Cerimonia d’inaugurazione della 62a edizione con la benedizione degli stendardi e dei mantelli. Verrà inoltre presentato il Palio 2024 realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore e il Minipalio 2024 disegnato da Lorenzo Zampa, alunno della 2a C della Scuola secondaria di I° grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra. L’intera cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming su Terre Nostre e su www.paliodesanmichele.it.

Dal 20 al 23 settembre il Palio de San Michele 2024 entrerà nel vivo con le Sfilate: rappresentazioni uniche di spettacoli teatrali itineranti dove scenografie fisse e mobili, saranno il palcoscenico a cielo aperto di storie appassionanti e di grande fervore. Uomini, donne e bambini di ogni età, saranno chiamati a danzare, recitare e impersonare i personaggi del proprio tema sfilata. La qualità dello spettacolo è cresciuta a dismisura negli anni. Molti attori bastioli hanno mosso i primi passi all’interno del Palio e proprio grazie alla loro recitazione, alcuni di loro, notati dai giurati delle edizioni precedenti, hanno poi percorso professionalmente la strada teatrale e televisiva. (Continua dopo il video – link diretto)

La giuria tecnica del Palio de San Michele 2024 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Canettieri (mezzosoprano), Anna Tangredi (attrice), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

L’ordine delle Sfilate della 62a edizione è il seguente:

· venerdì 20/9 – rione Portella con “ETCIÙ!”

· sabato 21/9 – rione San Rocco con “DILLO ALLA LUNA”

· domenica 22/9 – rione Sant’Angelo con “ASPETTA UN ATOMO”

· lunedì 23/9 – rione Moncioveta con “BLACKOUT”.

Giovedì 26 settembre la seconda sfida tra i rioni con i Giochi in piazza.

Sabato 28 settembre l’evento clou del Palio de San Michele 2024: la Lizza. Sedici atleti, 4 per rione, si contenderanno la vittoria in un’emozionante e spettacolare staffetta 4×400 metri, corsa tra due ripartenze (bidoni, ndr) tra i sanpietrini di Piazza Mazzini. Al termine della gara, la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio della 62a edizione, realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore.

INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI 2024

Ecco come acquistare e prenotare i biglietti per le quattro serate del Palio de San Michele 2024:

La biglietteria sarà installata presso Sofà Eventi e Comunicazione, in via Garibaldi 3, Bastia U. a partire dal 4 settembre. Saranno messi in vendita gli abbonamenti e i biglietti per le Sfilate. I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio saranno disponibili dal 18 settembre.

ORARI DI APERTURA LUN-VEN 15.30 – 19.30

Nei giorni degli eventi sarà aperta fino all’inizio dello spettacolo.

VENDITE ON LINE www.paliodesanmichele.it e www.ticketitalia.com

NOTA IMPORTANTE: L’Ente Palio ricorda l’assoluto divieto di tenere i bambini seduti in braccio sugli spalti durante gli spettacoli. Tutti i bambini necessitano di regolare biglietto d’ingresso; in caso contrario non sarà permesso loro l’accesso in tribuna, pur accompagnati da un adulto munito di biglietto. Il biglietto ridotto è riconosciuto ai bambini fino a 10 anni.

I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio non sono disponibili on line.

BIGLIETTI SFILATE intero ridotto

Settore 1 Euro 6,00 Euro 4,00

Settore 2 Euro 11,00 Euro 8,00

Settore 3-5 Euro 13,00 Euro 10,00

ABBONAMENTI SFILATE Settori 3-5 intero ridotto Euro 48,00 Euro 24,00

BIGLIETTO MINIPALIO Posto unico non numerato Euro 3,00

BIGLIETTO GIOCHI Posto unico non numerato Euro 10,00

BIGLIETTO LIZZA Posto unico non numerato Euro 10,00

INFOLINE biglietteria 351.7339534

Iniziative collaterali del Palio de San Michele 2024

Dal 1 al 23 settembre 2024

“Palio….il dietro le quinte” 2024 –

13° concorso fotografico –a cura dell’ Ente Palio de San Michele

dal 14 settembre al 29 settembre 2024 –

Mostra d’arte Contemporanea “Stili a confronto”

c/o Auditorium Sant’Angelo a cura dell’ Ente Palio de San Michele e Giuliano Belloni.

Dal 25al 29 settembre 2024

Mostra 30 foto finaliste “Palio….il dietro le quinte” 2024

c/o Auditorium Sant’Angelo

Dal 20 al 23 settembre 2024

“Gara Gastronomica nelle Taverne Rionali 2024”

a cura della Pro Loco di Bastia Umbra

Alcune foto sono di © FAP FOTO, fornite dall’ufficio stampa dell’Ente Palio

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

