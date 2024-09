Trovati in possesso di hashish e cocaina: due arresti e una denuncia

Sette involucri di droga tra hashish e cocaina sequestrati e due persone arrestate e una denunciata: è il bilancio di un controllo del territorio a Bastia Umbra condotto dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Di Luca, in sinergia con la locale amministrazione comunale.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti delle volanti di Assisi, coadiuvati dal personale del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche e della polizia locale di Bastia Umbra, hanno notato un veicolo sospetto; per questo motivo, hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito. Notata l’insofferenza al controllo del conducente e dei passeggeri, i poliziotti hanno sottoposto i tre giovani – tutti di nazionalità albanese, di 27 e due di 21 anni – a perquisizione, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo; infatti, occultata nei vestiti del 21enne gli agenti hanno rinvenuto un involucro di stupefacente che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo hashish.

All’interno del vano portaoggetti dell’auto in uso al 27enne, invece, i poliziotti hanno trovato altri 6 involucri di stupefacente tipo cocaina. Oltre ad hashish e cocaina gli operatori hanno, inoltre, sequestrato 310 euro in contanti, trovati nella disponibilità del 27enne e dell’altro passeggero, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Accompagnati in Questura per le attività di rito, il 27enne e uno dei due 21enni sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura fino all’udienza di questa mattina che ha convalidato l’arresto. L’altro 21enne, invece, è stato denunciato per favoreggiamento.

