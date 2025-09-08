Palio de San Michele 2025 al via con “InPalio – Mettiamoci IN gioco”, si lavora al piano sicurezza

Settembre è il mese del Palio di San Michele, che non è solo folklore, tradizione e passione: è anche ascolto, confronto e crescita. Con questa visione torna INPALIO – mettiamoci IN gioco, l’appuntamento che domani animerà Bastia Umbra per un’intera giornata all’insegna di inclusione, partecipazione e condivisione. La giornata si aprirà all’Auditorium Sant’Angelo, dalle ore 9:15, con il convegno “Inclusione: Pensiamoci insieme”, un momento di confronto aperto per riflettere insieme su come abbattere barriere e costruire una comunità più accogliente. Dalle ore 15:00 alle 19:00, Piazza Mazzini diventerà un grande villaggio aperto a tutti, con la Giornata delle Associazioni e i Giochi Sportivi Inclusivi. Un pomeriggio di sport, gioco e partecipazione, con attività di baskin, basket, volley, karate, padel, calcio e atletica pronte a coinvolgere grandi e piccoli. Dalle ore 20:00, sempre in Piazza Mazzini, spazio alla convivialità con la prima edizione della Cena tra i Rioni, un momento per ritrovarsi e condividere lo spirito del Palio. Dalle 22:00, la piazza si trasformerà in una grande pista sotto le stelle con il DJ set curato dai quattro Rioni, per chiudere la giornata con musica, divertimento e partecipazione. Durante tutto il pomeriggio e fino a tarda notte saranno presenti anche Max Radio Classic e Max Radio Energy, per accompagnare la città con musica, interviste e animazione

Intanto dal Comune di Bastia Umbra si ricorda che “in vista della serata del 28 settembre, dedicata alla Lizza del Palio de San Michele, sono in corso i lavori di definizione del piano di sicurezza della manifestazione. A seguito di due incontri tra Amministrazione Comunale, Ente Palio, quattro Rioni e le Autorità competenti in materia di pubblica sicurezza, si sta elaborando un piano che garantisca il regolare svolgimento dell’evento e, al tempo stesso, la massima sicurezza per cittadini e visitatori. Il nuovo piano terrà conto delle disposizioni ricevute dalle Autorità e sarà più articolato rispetto a quello dello scorso anno, introducendo zone di sicurezza in piazza e un’organizzazione specifica per la chiusura e l’apertura dei varchi di ingresso, al fine di rendere più ordinato e sicuro l’accesso all’area della manifestazione senza comprometterne lo spirito. Si tratta di un lavoro condiviso e in progress, che proseguirà nei prossimi giorni. Seguiranno a breve ulteriori aggiornamenti con i dettagli operativi delle misure adottate”. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

