Passaggio a livello di Ospedalicchio, addio senza rimpianti: arriva un cavalcaferrovia

Un cavalcaferrovia al posto del passaggio a livello di Ospedalicchio, finalmente in pensione dopo anni di code, polemiche e progetti che – cominciati nel 2003 – trovano nel 2023 la loro conclusione. Rete Ferroviaria Italiana – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane – in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione stipulata con Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra, ha avviato l’iter per l’indizione di una Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera che sostituirà il passaggio a livello di Bastia Umbra, posto al km 21+252 della linea ferroviaria Foligno – Terontola.

Si tratta appunto del passaggio a livello di Ospedalicchio, al posto del quale saranno realizzati un cavalcaferrovia e relative rampe di raccordo alla Strada Regionale 147 Assisana che collega la SS75 ai capoluoghi comunali di Bastia Umbra e di Assisi. RFI ha già trasmesso il progetto definitivo a luglio scorso agli Enti coinvolti per una valutazione preliminare. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’intervento è di circa 8,8 milioni di euro, finanziato da RFI e Regione Umbria.

A giugno, nella sede dell’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti, si era svolto un tavolo tecnico organizzato dall’assessore regionale Enrico Melasecche su richiesta del sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti proprio per l’eliminazione del passaggio a livello di Ospedalicchio e di quello in via Firenze. Per entrambi, nonostante i dibattiti e i progetti in corso da oltre decennio, non si era mai arrivati a una soluzioni fattibile, in ragione di problemi tecnici, particolarmente complessi e di quelli economici derivanti dal rilevante incremento dei costi non più coperti dai budget stanziati anni fa (per il passaggio a livello di Ospedalicchio si parlava di una cifra di circa 4 milioni di euro, oggi raddoppiata).

E tra i primi a plaudere al progetto, proprio Melasecche: “Giunge finalmente sul binario giusto la realizzazione di un progetto che era bloccato da lustri e che è stato riavviato positivamente da questo assessorato. L’eliminazione del passaggio a livello sulla linea Foligno-Terontola a Bastia Umbra porterà un duplice beneficio: il superamento dei disagi che subiscono abitanti della zona e gli utenti della strada regionale 147 Assisana e la velocizzazione di un collegamento ferroviario di importanza fondamentale per gran parte della regione”. “Un progetto che risale al 2004 – ricorda l’assessore – e che oggi può concretizzarsi grazie al nostro impegno e alla volontà di affrontare con successo i problemi tecnici ed economici sopraggiunti negli anni, nell’ambito di una fattiva collaborazione fra amministrazioni. Nel maggio scorso, al tavolo tecnico da me organizzato, è stato raggiunto l’accordo fra Regione, Comune di Bastia Umbra ed RFI che ha condotto alla svolta positiva di oggi. Ringrazio pertanto Rete Ferroviaria Italiana e auspico che ora l’iter autorizzativo per il cavalcaferrovia di Ospedalicchio proceda speditamente”.

