Salmonella a Bastia: da lunedì 28 tornano a funzionare mense scolastiche, centro cottura e terminali di distribuzione

Salmonella nelle mense scolastiche, a Bastia sospesa la revoca del servizio: si riparte dal 28 ottobre. La comunicazione è del Comune di Bastia che “in relazione alla sospensione dell’attività di ristorazione collettiva mensa scolastica e terminali di distribuzione del 10 e dell’11 ottobre relativa al centro cottura Pascoli e i terminali di distribuzione (Scuola Infanzia Pascoli, Scuola Infanzia e Primaria XXV Aprile, Scuola Infanzia e Primaria Costano, Scuola Infanzia e Primaria Borgo Primo Maggio, Scuola Primaria Don Bosco, Asilo Nido San Lorenzo)”, spiega che “l’USL Umbria 1 dispone oggi (24 ottobre, ndr) la revoca del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di revoca avviene a seguito delle relazioni tecniche delle ditte interessate e all’esito dei tamponi ambientali, campionamenti effettuati dal 18 al 18 ottobre che hanno dato esito negativo. Pertanto, da Lunedì 28 Ottobre, riprenderà l’erogazione del regolare servizio mensa con relativo menù previsto all’inizio dell’anno scolastico.

Per quanto concerne le quotidiane attività di sanificazione ottemperate dalle scuole, “ci sarà massimo supporto e collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale che si farà carico per un ulteriore mese delle sanificazioni quotidiane degli edifici scolastici (come previsto dalla Delibera n° 232 del 24-10-2024) al fine di accompagnare nel modo migliore possibile questa fase di transizione. Ricordiamo alle famiglie – conclude la nota del Comune che aggiorna sull’evoluzione del ‘caso salmonella’ – che ancora non siamo fuori dalla situazione e quindi è necessario mantenere massima attenzione e collaborazione, attenendosi alle pratiche evidenziate nella comunicazione dell’USL del 9 ottobre, informativa ai genitori, inoltrata alle scuole, sulle misure di prevenzione da attuare prima fra tutte il corretto lavaggio delle mani.

Foto di Anton Murygin | via Unsplash

© Riproduzione riservata