San Michele Immobiliare, donate 400 mascherine al Comune di Bastia Umbra

Sono diverse le aziende del territorio che si sono aggiunte alle tante associazioni ed hanno scelto una donazione per sostenere chi in prima linea opera ogni giorno per l’emergenza Covid-19. Una di queste è la San Michele Immobiliare che fa capo all’imprenditore Paolo Tartaro che, con la preziosa collaborazione della DIPA, una delle aziende locali che ha scelto di produrre mascherine, ha effettuato un’importante donazione al Comune di Bastia Umbra.

“Ringrazio la DIPA nella persona di Paolo Dionigi – spiega il titolare della San Michele Immobiliare di Bastia Umbra – che nel portarmi a conoscenza del fatto che la sua azienda ha iniziato a produrre mascherine idrorepellenti nel contempo mi dava la possibilità di poterle acquistare e consegnare a Valeria Morettini (assessore al Comune di bastia Umbra, ndr) affinché vengano distribuite alle persone del nostro territorio che ne hanno bisogno. Mi preme condividere inoltre una richiesta – dice Tartaro – come tutti in questi giorni vedo proliferare una moltitudine di challenge e quindi perché non farne una che sia di aiuto a tutti noi?!?! No, non nominerò nessuno, ma chiedo ai nostri clienti e non solo a loro di fare ciò che gli è possibile”.

“La DIPA – aggiunge – mi informa che molte richieste le arrivano da enti e organizzazioni umbre che avrebbero bisogno di questi materiali, ma che al tempo stesso in un momento particolare non riescono a sostenerne i costi. Per questo, nei giorni passati con l’idea di mettermi a disposizione in qualche modo, mi sono chiesto cosa fare e la paura è anche quella di non sapere come il nostro aiuto sarebbe andato in porto, ciò detto chi ha lo stesso pensiero e si sente di poter accogliere questa sfida può contattare la DIPA e chiedere semplicemente se ci sono soggetti che hanno fatto direttamente a loro questo tipo di richiesta e magari farsene carico”.

Un’opera benefica che Paolo Tartaro ha preso davvero a cuore, con un pensiero importante per l’intera comunità: “Mi preme dire – sottolinea il titolare della San Michele Immobiliare – che la DIPA in prima persona ha già rifornito gratuitamente molte strutture della zona come il Serafico di Assisi ecc… Inoltre quando gli abbiamo parlato della nostra iniziativa oltre i cartoni da noi richiesti si è prestata a fornircene altri gratuitamente, va da se che non possono fare tutto da soli. Molti di noi insieme possiamo invece fare molto, le mascherine che acquisterete andranno a soddisfare le richieste provenienti dalla nostra regione Umbria!”.

“Un esempio: al momento attuale una delle richieste è da parte dell’RSA di Assisi per 100 mascherine. Che altro dire, in attesa di tornare a correre per realizzare i vostri sogni immobiliari ora diamoci una mano, dateci una mano! Chi vuole può contattare direttamente la DIPA al numero 075.8011292”. Le mascherine sono state consegnate dalla San Michele Immobiliare al Comune di Bastia Umbra e per tramite dell’assessore, dott.ssa Morettini: “Lunedì abbiamo consegnato una prima fornitura – conclude Paolo Tartaro -poi una seconda mercoledì. Sarà ora il Comune di Bastia Umbra a distribuirle nei modi che riterrà opportuni a chi ne ha bisogno, non potendo noi provvedere in prima persona alla consegna”.