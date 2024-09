Sfilata del Rione San Rocco al Palio de San Michele 2024: in scena “Dillo alla luna” (foto)

Dopo la prima del Rione Portella con Etciù (qui le foto e i dettagli), sabato 21 settembre è stata la volta della sfilata del Rione San Rocco al Palio de San Michele 2024 con “Dillo alla luna”.

In attesa della sfilata, Simone Ercolani, al suo terzo anno da Capitano del Rione San Rocco, ha raccontato le sue sensazioni:

“A mio modo di vedere questo è il giorno più bello di tutta la festa. Una giornata emozionante ed unica che prende forma dalle 7 della mattina quando andiamo a fare colazione tutti insieme e che si conclude alle 4 della notte quando andiamo a riportare i carri nel piazzale. Ogni anno è diverso anche se poi viviamo più o meno le stesse dinamiche. E mi godo ogni momento, mi da proprio gusto essere qui nei preparativi che precedono la nostra serata.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Innanzitutto sarà una sfilata diversa dalle ultime che abbiamo portato in piazza. Diciamo che toccherà più l’aspetto emotivo, riflessivo, personale. Ho visto solo le prove generali, non sono a conoscenza di tanti aspetti anche perché voglio lasciarmi stupire come tutti gli altri spettatori. L’unica cosa che posso dire è che ho buonissime sensazioni a riguardo. Infine, che dire… Questa è una festa bellissima e, alla base di tutto, ci dev’essere sempre il divertimento, il sorriso, perché l’obiettivo principale è sempre quello: stare bene insieme. Poi, è ovvio che sia nella sfilata che nei giochi e nella lizza, noi scendiamo in piazza per vincere, sarei ipocrita a negarlo… Ma se lo facciamo divertendoci con il cuore verde in mano il risultato non sarà mai negativo. FORZA SAN ROCCO!”

La trama di Dillo alla luna, la sfilata del Rione San Rocco al Palio de San Michele 2024:

“Scarto. Rifiuto. Spazzatura.

È la zona d’ombra e la totale perdita d’equilibrio di Mister IO, antieroe di questa mirabolante storia. Con il naso all’insù, si spinge oltre, fino a volere la Luna. Un viaggio intergalattico attraverso incontri, ostacoli, parole e gesti inconsueti. Un viaggio esplorativo che svelerà un modo di vedere le cose davvero sorprendente.

La Luna, silenziosa e luminosa, è sempre lì, a rischiarare la notte.

Spunta ogni giorno, anche in quelli più neri, per ricordarci che ogni momento può essere magico e che guardare in faccia la realtà può essere meno dura. È vero, ci vuole coraggio per raggiungere le ”stelle”, ma nessuno si salva da solo.

In fondo, sulla Luna, possiamo arrivarci tutti i giorni.

Basta metterci il cuore.

E se c’è qualcosa che non va, dillo alla Luna.”

Stasera, domenica 22 settembre, sfilerà il Rione Sant’Angelo con “Aspetta un atomo”

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

