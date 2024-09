Marcia della Pace di Assisi, in 3.000 “contro la guerra e il riarmo” (foto)

In tremila da Santa Maria degli Angeli ad Assisi in Marcia “per difendere la pace, contro la guerra e contro il riarmo”. Così Flavio Lotti, coordinatore del Tavolo della Pace, nella relazione all’incontro che ha preceduto l’inizio della Marcia della Pace di Assisi, da Santa Maria degli Angeli al centro storico, dove la manifestazione si è chiusa in piazza del Comune. La Marcia è stata infatti di circa 4 km, con lo slogan “Prima di tutto la pace” scritto su uno striscione sorretto da una rappresentanza di 40 giovani che lavoreranno per un anno con gli organizzatori e che saranno preparati per diventare promotori di pace. L’appuntamento di oggi, 21 settembre, è stata una sorta di ‘anteprima’ di quella già annunciata per il 12 ottobre 2025. Questo appuntamento sarà “la più grande Marcia PerugiAssisi”, come ha detto sempre Lotti. (Continua dopo il video – link diretto)

Tante le associazioni, le scuole, i Comuni rappresentati dai sindaci con i gonfaloni, che hanno partecipato alla Marcia della Pace di Assisi. “Questa manifestazione era necessaria perché sentiamo il dovere di rompere il silenzio e l’inazione che circonda”, ha proseguito Lotti ricordando “le stragi quotidiane di persone trattate e uccise peggio degli animali, la terribile escalation delle guerre fratricide in corso, la politica disumana che ci impedisce di salvare la gente in mare, la distruzione di immense risorse economiche rubate alla cura delle persone che soffrono e sono abbandonate a sé stesse, le gravi violazioni dei principi e delle norme della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

