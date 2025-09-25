Sfilata del Rione Sant’Angelo al Palio de San Michele 2025: in scena Insert Coin (foto)

Dopo la cerimonia di inaugurazione con la benedizione degli Stendardi e dei Mantelli di venerdì sera e lo spettacolo del Moncioveta con Quando soffia il Vento, lo spettacolo del Portella con Quor Code, lo spettacolo del San Rocco con Maestra, mercoledì 24 settembre è andata in scena la sfilata del Rione Sant’Angelo al Palio de San Michele 2025, Insert Coin.

Matteo Battistini, neo Capitano del rione Sant’Angelo, esprime tutta la sua gioia per questa nuova esperienza.

Come stai vivendo queste ore che precedono la sfilata?

“Un’emozione grandissima. Quando siamo entrati in piazza per la benedizione e l’investitura con i mantelli ho sentito le vibrazioni addosso. È la mia prima volta da Capitano, dopo trent’anni da rionale e tanti ruoli ricoperti. C’è anche la responsabilità – grande – di avere accanto un rione intero che lavora per lo stesso obiettivo. Per stasera c’è tanta emozione: è lì, pronta a salire quando si accenderanno le luci.”

Cosa ti aspetti dalla sfilata del Rione Sant’Angelo al Palio de San Michele 2025?

“Ho grandi aspettative, alla luce del grandissimo lavoro profuso da tutti, in modo condiviso. Ho piena fiducia in ciascuno dei miei rionali e non vedo l’ora di vedere con i miei occhi il frutto di questo lavoro lungo e duro. Un grande risultato costruito insieme: piazzale, tecnici, attori, luci, costumi, i più giovani… I videogiochi ci ricordano che ogni livello si supera con coraggio, determinazione e gioco di squadra: stasera tutto questo prende forma. Grazie a ciascuno per l’impegno di questi mesi. Adesso premiamo start e giochiamo la nostra sfida più bella: Forza Sant’Angelo!”

TRAMA SFILATA: INSERT COIN

A volte la ribellione di una figlia non è altro che un grido silenzioso rivolto a un padre che non c’è o che non sa esserci. Quel vuoto si trasforma in forza, in sfida, in una corazza che sembra durezza ma in realtà custodisce fragilità. Ogni gesto di ribellione porta dentro il bisogno di essere vista, scelta, accolta: nonostante la distanza o l’assenza, il cuore di una figlia continua a cercare lo sguardo del padre. Anche quando urla di non avere bisogno di lui, in fondo spera che resti, che trovi il coraggio di esserci davvero, per resettare tutto.

L’ultima sfilata decreterà i riconoscimenti speciali della 63ª edizione: il Premio “Monica Petrini” (miglior attore/attrice), il Premio “Stella Nascente” (giovane o gruppo di giovani rionali distintisi in piazza) e il Premio “Miglior Carro”. Anche quest’anno la giuria assegnerà tre riconoscimenti speciali, indipendenti dalla classifica generale e pensati per valorizzare i diversi linguaggi della sfilata:

· Premio “Monica Petrini” – alla migliore interpretazione attoriale.

· Premio “Stella Nascente” – al/ai giovane/i rionale/i distintosi/i in piazza nella sfilata del proprio Rione.

· Premio “Miglior Carro” – al carro che si distingue per progetto, realizzazione e impatto scenico.

I tre premi, decretati la sera del 28 settembre, non concorrono al punteggio globale del Palio ma celebrano semmai il lavoro corale di rionali, maestranze e interpreti. Giovedì mattina spazio ai più piccoli con il Rion Mini Sport 2025. In serata è invece previsto INTIMATE EMOTIONS, lo spettacolo gratuito offerto dalla Scuola di Circo Teatro Rataplan e dalla Compagnia nuovo Teatro. Venerdì 26 settembre sarà il turno de I GIOCHI in Piazza tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it.

Foto © Redazione Assisi News

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata