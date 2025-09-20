Al via il Palio de San Michele 2025: le foto della serata inaugurale

Con la Cerimonia d’Inaugurazione della Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli di ieri sera, si è aperto ufficialmente il Palio de San Michele 2025. Questa sera, sabato 20 settembre, il rione Moncioveta inaugura le sfilate 2025 con “Quando soffia il vento” (qui il programma completo). Sempre da ieri, 19 settembre, è iniziata anche la Gara Gastronomica promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra che, da nuovo format, cambia formula e diventa “4 Ristoranti in Taverna”. Grande attesa per l’arrivo della giuria tecnica delle sfilate 2025. Domenica 21 settembre sfilerà il rione Portella con “QUOR CODE”.

Km 0, prodotti di qualità, menù bio, vegetariani e (in alcuni casi) per celiaci, spettacoli, animazione, musica dal vivo: sono questi gli ingredienti delle Taverne Rionali, che ogni sera dal 19 settembre accolgono migliaia di visitatori al Palio de San Michele. Mangiare bene e divertirsi, tra aggregazione e coinvolgimento, sono i tratti che rendono il Palio un evento imperdibile. La tradizionale gara promossa dalla Pro Loco cambia pelle: come anticipato dalla presidente Luisa Mancinelli Degli Esposti sul periodico rionale, la competizione diventa “4 Ristoranti in Taverna”. Le quattro taverne si sfideranno ispirandosi al celebre format televisivo, con un giudice d’eccezione a decretare il vincitore. Pur trattandosi di una competizione, l’obiettivo è valorizzare tutti: non verrà stilata una classifica. Come di consueto, la Pro Loco premierà il solo Rione vincitore pochi istanti prima della partenza della Lizza del Palio de San Michele 2025, nella serata conclusiva del Palio (domenica 28 settembre).

La giuria tecnica delle sfilate 2025

La giuria tecnica è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Alberto Bassetti – scrittore teatrale, regista (Presidente di Giuria); Anna Tangredi – attrice; Alessandro Chiti – scenografo teatrale; Gilberto Scaramuzzo – autore, regista, attore; Rosario Galli – scrittore, attore, regista; e Giorgio Cantarini – attore (cinema e TV).

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

