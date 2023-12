Sport nei Parchi, a Bastia Umbra un’area attrezzata dedicata a Lucio Camacho

È stato il Comune di Bastia Umbra ad inaugurare il primo parco umbro legato al progetto Sport nei Parchi Linea 1. Il Progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, ha l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero. Il Comune di Bastia Umbra è stato il primo a decidere di aderire a Sport nei Parchi, cofinanziando il progetto che ha garantito il posizionamento nel parco “Lucio Castellini – Camacho” di Via Marconi una serie di attrezzature sportive a disposizione della cittadinanza.

Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti oltre agli assessori Daniela Brunelli (Politiche scolastiche e Sociali), Filiberto Franchi (Sport), Stefano Santoni (Lavori Pubblici), il Consigliere Comunale Gino Errico e i referenti dei Settori Comunali Cultura e Turismo, Sport e Fondi UE, Lavori Pubblici che hanno seguito il progetto e la sua attuazione. A tagliare il nastro tricolore insieme al Sindaco Lungarotti c’erano anche il Coordinatore Regionale di Sport e Salute Sara Falcinelli e la presidente dell’ASD Area 4 Barbara Carli, società sportiva che ha preso in adozione la nuova area attrezzata e che si occuperà quindi di gestirla garantendo la manutenzione delle aree e delle attrezzature annesse. All’inaugurazione c’erano inoltre anche sportivi di primo piano come il Presidente Onorario Dell’EUBC (European Boxing Confederation) Franco Falcinelli, insieme al campione Olimpico e Team Manager della Federazione Pugilistica italiana Roberto Cammarelle e a diversi componenti della squadra nazionale di pugilato. Con loro, anche Fabio Morbidini e Mattia Tanci rispettivamente fisioterapista e preparatore atletico della squadra azzurra.

Protagonisti della giornata di sport all’aperto, anche le alunne e gli alunni delle classi quarte e quinte della Direzione Didattica Don Bosco, plesso XXV Aprile, accompagnati dalla Dirigente Monica Barbanera e dalle insegnanti. I ragazzi di Bastia Umbra, infatti, erano risultati vincitori lo scorso anno a livello provinciale del contest “AttiviAMOci” di Scuola Attiva Kids, altro progetto di Sport e Salute, e inseriti addirittura nella Top Ten Nazionale delle coreografie/video/testi migliori per il contest “Energia”. Nell’occasione quindi è stata consegnata loro una medaglia e dei gadget da parte del coordinatore umbro di Sport e salute Sara Falcinelli, per rendere il giusto merito al loro straordinario impegno e per l’ottimo contenuto prodotto.

“Mi complimento con il Comune Bastia Umbra – ha sottolineato la Falcinelli – primo a livello regionale a realizzare un’’area attrezzata nell’ambito del progetto Sport nei Parchi, scegliendo tra l’altro la formulazione con 9 macchine, ovvero quella più consistente”. Il Sindaco Paola Lungarotti a conclusione di questo importante iter ha sottolineato l’importanza nella partecipazione ai bandi, della positiva risposta che solo un lavoro di squadra riesce a produrre, sempre nell’ottica di lavorare per una città intera, trasversalmente alle età e alle diverse esigenze di ogni generazione. “L’Area Attrezzata digitalizzata sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini – ha ricordato il Sindaco Lungarotti – Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo”. L’Assessore Franchi nel suo intervento ha, invece, rimarcato l’importanza dei valori che lo Sport sa trasmettere ai giovani, contro il bullismo e a favore del rispetto dell’altro così come la possibilità di favorire potenzialità e talenti naturali. Per ogni singolo attrezzo sportivo sarà possibile scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code. L’ASD Area 4, assegnataria del bando, effettuerà corsi gratuiti settimanali per la comunità. La presidente Barbara Carli, a tal proposito, ha parlato di “cambiamento epocale”. “Prima lo sport era da un’altra parte, ora ha finalmente un’alta parte – ha spiegato – non più un ambiente marginale ma un ambiente vitale e di vitale importanza. Sento la gioia e la responsabilità di questo impegno, oltre che fattivo anche divulgativo”.

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’

L’Area Attrezzata dei giardini si trova nel Parco Lucio Castellini “Camacho in Via Marconi dal 30 Novembre 2023 è stata consegnata alla comunità e sarà gestita dall’ASD Area 4. L’area verde al centro della città di Bastia Umbra adiacente alla Scuola Primaria Don Bosco, vicina alla Scuola Secondaria di I Grado “Colomba Antonietti” è molto frequentata dalla cittadinanza. Il primo luglio 2020 l’area è stata interessata da un progetto articolato, costituito da interventi mirati alla riqualificazione del manto erboso a seguito della costruzione di un nuovo pozzo e impianto di irrigazione, alla manutenzione straordinaria dell’arredo arboreo e al miglioramento dell’accessibilità delle attrezzature ludiche ivi compresa l’installazione di nuovi giochi.

Le attrezzature installate permetteranno di praticare sport all’aperto.

Per il Parco è stato scelto il modello progettuale Large composto da nove attrezzi:

MODELLO LARGE

9 attrezzature inclusive, tutte di produzione Kompan:

– rif 1 FAZ30200 step 40 cm

– rif 2 FAZ30300 step 60 cm

– rif 3 FAZ51100 arm bike macchina CARDIO BLUETOOTH di ultima generazione

– rif 4 FAZ50100 city bike macchina CARDIO BLUETOOTH di ultima generazione

– rif 5 FSW238-CUSTOM pull up

– rif 6 FSW209 barre push up 3 altezze

– rif 7 FSW205 spalliera -overhead ladder

– rif 8 FSW202 panca per tricipiti – dip bench

– rif 9 FSW104 CUSTOM combi4 (8 utilizzatori in contemporanea).

CURIOSITÀ

I Giardini Pubblici di Via Marconi, area verde storica di Bastia Umbra situata al centro della città intitolata in data 7 ottobre 2018 al bastiolo, artista, Lucio Castellini “Camacho” per aver donato alla sua città e ai suoi amici il talento dell’artista rimanendo al di là del tempo.

