Stefania Piccardi, direttrice del Coro Aurora, premiata a Bastia con la Mimosa d’oro 2023 (foto)

La direttrice del Coro Aurora, Stefania Piccardi, è la donna premiata con la quarta edizione del “Premio Mimosa d’oro” nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Bastia Umbra per la giornata internazionale della donna. A premiarla è stata il sindaco Paola Lungarotti, insieme a una nutrita rappresentanza di esponenti dell’amministrazione comunale e della vita associativa bastiola, oltreché della famiglia della direttrice.

Stefania Piccardi è stata scelta “in virtù dell’importante azione culturale, sociale e formativa da Lei svolta nel nostro territorio. Persona poliedrica e attivamente partecipe alla vita della comunità bastiola, promotrice della cultura e della disciplina musicale, anima sensibile negli eventi e commemorazioni civili – si legge nella nota del Comune – Stefania Piccardi, grazie al suo instancabile impegno, ha saputo portare con dolcezza, autorevolezza e cura, tante bambine e bambini, ragazzi e ragazze nei sentieri della musica e dell’arte corale, aiutandoli ad esternare amore e dedizione verso i linguaggi più elevati e nobili dell’espressività umana. Sempre disponibile per la promozione di iniziative ed attività per tutta la comunità alimentando nel contempo i valori della persona, della dignità delle donne, dei talenti personali come espressione di unicità e inviolabilità” .

Oltre alla premiazione di Stefania Piccardi, nell’ambito delle iniziative per la festa della donna fino al 30 aprile presso la biblioteca comunale Alberto La Volpe andrà inoltre in scena la mostra “Donne Reali – Corpi Veri” organizzata dal gruppo di lavoro per il contrasto alla violenza di genere dell’ordine degli psicologi dell’Umbria e dalle RAV: durante il periodo di apertura della biblioteca saranno promossi incontri con le scuole in collaborazione con la biblioteca, il Punto d’ascolto antiviolenza e il Punto Rosa.

