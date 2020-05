Tentativo di rapimento di un bambino a Bastia Umbra? Indagini in corso

Indagini in corso a Bastia Umbra dopo che dalla mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, su WhatsApp è stato diffuso un messaggio con l’allarme di un presunto tentativo di rapimento di un bambino da parte di una donna. “In zona Santa Lucia, XXV Aprile, una signora bionda sulla cinquantina con una macchina scura – il vocale diffuso via WhatsApp – ha tentato di portare via un bambino sotto agli occhi della mamma cercando di caricarlo nell’auto. Fortunatamente alla fine è andato tutto bene, la mamma è riuscita a bloccare il rapimento strattonando la donna. Ma la paura è stata tanta. Dopo il periodo che stiamo vivendo, ora ci mancava solo questo. Fate attenzione”.

L’audio, con la voce di una donna che avverte altre mamme e che sarebbe amica della mamma che “protagonista” della vicenda, è rimbalzato di chat in chat. Mamme e famiglie hanno paura e tengono gli occhi aperti, in attesa di verificare se il fatto sia realmente accaduto. La vicenda è rimbalzata anche in un gruppo Facebook locale, dove la domanda è sempre la stessa: è successo davvero?

La redazione di AssisiNews, che ha ricevuto il messaggio nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, ha contattato le forze dell’ordine che indagano sul presunto tentativo di rapimento. Secondo le prime informazioni la Polizia ha rintracciato la mamma del bimbo che sarebbe stato vittima del gesto. Ora si indaga per chiarire i contorni della vicenda. Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, sta monitorando la situazione.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)