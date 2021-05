Tre furti in poche ore a Bastia, ladri incastrati: il grazie della giunta Lungarotti (video)

Dopo la denuncia dei ladri responsabili di tre furti in poche ore con un bottino superiore ai 10 mila euro, arrivano i complimenti dell’amministrazione comunale bastiola agli agenti del commissariato di Assisi che, con la squadra volante e l’aiuto della polizia municipale di Bastia Umbra, ha stretto il cerchio intorno ai due ladri che sabato scorso hanno svaligiato una tabaccheria, poi un’area di servizio e un’edicola, tutti colpiti nel raggio di una decine di metri. (Continua dopo il video)

Le indagini della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi agli ordini del Vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca con la collaborazione della Polizia Locale di Bastia Umbra, agli ordini del maggiore Carla Menghella, hanno portato ad individuare i responsabili dei tre furti, avvenuti sabato notte. Si tratta di due persone, di 51 e 33 anni, entrambi di origini calabresi e residenti nella provincia di Perugia, con numerosi precedenti, denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Per il 33enne si è aggiunta anche la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente, aveva infatti 13 grammi di hashish suddivise in dosi singole e pronte per essere vendute, e per il 51enne la denuncia per violazione del provvedimento della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, oltre alla segnalazione in Prefettura quale assuntore, perché trovato in possesso di una siringa con eroina.

Grazie alla visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza gli agenti della Polizia Locale di Bastia Umbra hanno potuto coadiuvare l’intervento con la Squadra Volante del Commissariato di Assisi. “Attraverso le riprese di videosorveglianza comunale siamo riusciti a seguire i movimenti dei malviventi nelle varie fasi dei furti e a cogliere tutta una serie di particolari che sono stati determinanti per le indagini”, afferma il Maggiore Carla Menghella.

© Riproduzione riservata