Ubriaco finisce fuori strada e si schianta contro un palo: denunciato

È stato denunciato e si è visto ritirare la patente il giovane che, ubriaco, guidava una Fiat Grande Punto che ha sbattuto violentemente contro un palo della luce e ha preso fuoco finendo completamente carbonizzata nel giro di alcuni minuti alle due di domenica mattina tra via Berlino e via Cipresso a Bastia Umbra.

Il giovane, rimasto illeso, è uscito dall’auto ed ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Sul posto, oltre al 118 per le cure mediche e i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, sono intervenuti anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Assisi, che hanno eseguito i rilievi e fatto rimuovere l’autovettura. Durante le operazioni, i militari hanno constatato che il giovane si trovava in stato di alterazione per aver assunto bevande alcoliche.

Per questo motivo, dopo averlo sottoposto all’accertamento con etilometro, al quale risultava positivo con un tasso di 1,36 g/l, lo hanno denunciato ai sensi degli articoli 186bis comma 3 e 186 comma 2bis del Codice della Strada, per aver causato un sinistro stradale mentre era alla guida ubriaco e poiché neo-patentato, oltre che per la perdita del controllo del mezzo e per il danneggiamento di segnaletica stradale. La patente gli è stata revocata e tutti gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura di Perugia.

