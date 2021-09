Amministrative 2021 Bettona, le liste dei candidati sindaci e i candidati consiglieri

Amministrative 2021 Assisi, tutte le liste dei candidati sindaci e i candidati consiglieri. Alle elezioni del 3-4 ottobre 2021 si presenteranno 4 candidati a sindaco. Si tratta di Lamberto Marcantoni, sindaco uscente presentatosi nei giorni scorsi alla presenza di esponenti locali e regionali di Forza Italia e Lega, Valerio Bazzoffia, con una civica di area Fratelli d’Italia. Due i candidati a Sinistra, Gianluca Schippa con Uniti per Bettona, mentre per il Pd – ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali – dovrebbe correre Lucio Bambini.

LAMBERTO MARCANTONINI – LISTA CIVICA IL QUADRIFOGLIO

Pierluca Ciotti, Gabriele Cruciani, Sergio Eugeni, Marco Franceschini, Alessandro Gagliardi, Maira Grassi, Celeste Romina Marquez, Franco Massucci, Francesca Migni, Luca Sargenti, Chiara Scardazza, Learco Scardazza.

VALERIO BAZZOFFIA – LISTA CIVICA BETTONA DA VIVERE

Camilletti Filippo, Castellini Andrea, Ciotti Mauro, D’Ambrosio Candida Dora, Fastellini Alessio, Ferracci Alessandro, Lancetti Aurora, Lispi Rossella, Monini Gino, Pastorelli Luca, Signa Monia, Taglioni Angela.

GIANLUCA SCHIPPA – UNITI PER BETTONA

Stefano Frascarelli, Brunella Bura, Sergio Caponi, Azzurra Casagrande Moretti, Massimo Lamponi, Ludovica Massucci, Maria Antonietta Meschini, Luca Ricciarelli, Stefania Sguilla, Giuseppina Stramaccioni, Aliona Jorgevna Varona, Andrea Varone.

LUCIO BAMBINI – CAMBIAMO BETTONA

Brizi Silvia, Castellani Alberto, Frizzi Bianca, Giglietti Giancarlo, Maccabei Giacomo, Mattiolo Claudia, Mattioli Lorenzo, Santucci Piero, Zurlo Lorena.