Auto distrutta a Bettona, si cerca l’ignoto responsabile – la foto

Auto distrutta a Bettona, si cerca l’ignoto responsabile. Lo si legge in un breve messaggio diffuso su Facebook da un’attività della zona nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio 2020. “L’auto che vedete è di una ragazza di Passaggio residente in Via Cannara. Questa notte (ossia la notte tra domenica e lunedì, ndr) – si legge nel post – un furgone/camioncino rosso l’ha ‘conciata’ in questo modo, per poi andarsene senza lasciare né un biglietto né niente. Se avete informazioni a riguardo fatecelo sapere, riferiremo all’interessata. Grazie per la collaborazione (se volete, condividete pure la foto)”.

La foto dell’auto distrutta non lascia spazio a dubbi. In essa (sotto quella senza watermark di AssisiNews ndr) si vede lo sportello anteriore lato conducente ‘ammaccato’ e quello posteriore, stesso lato, totalmente distrutto. Secondo alcuni ‘indizi’ ritrovati sul luogo del ‘delitto’, presumibilmente lasciati dal mezzo che ha colpito l’auto, il responsabile potrebbe essere qualcuno alla guida di un furgone rosso.

Non è chiaro se nella zona esistano telecamere, né se lo scontro sia stato o meno voluto. Unica (probabile) certezza, anche il mezzo che ha causato l’incidente dovrebbe aver riportato danni piuttosto ingenti. Oltre all’invito a segnalare all’interessata, l’invito è anche quello di segnalare alle forze dell’ordine preposte alle indagini del caso.