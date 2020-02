Tipografia e Libreria Zubboli, una tradizione di famiglia lunga 150 anni

Centocinquanta anni e non sentirli. Un traguardo prestigioso, una tradizione di famiglia che prosegue con grande passione. Quella della Tipografia e Libreria Zubboli nel cuore di Assisi è una delle più antiche aziende della città di San Francesco. Un legame, fra la città Serafica e gli Zubboli, forte, stretto e duraturo, soprattutto mai passato.

“Luigi Zubboli – raccontano oggi Marco e Pietro Zubboli – intorno al 1870 iniziò l’attività tipografica con mezzi del tutto primordiali, conformi ai quei anni. Assisi aveva tuttavia una valida tradizione nell’arte della stampa e le aziende che si dedicavano a questo erano poche. L’attività tipografica iniziò con l’utilizzo di una ‘Martinoni’ piano cilindrica con volano a mano, poi trasformata da Ernesto Zubboli con una puleggia in cuoio e motore a scoppio”.

“Nel 1928 – dicono i f.lli Zubboli, oggi sempre presenti nella ditta di famiglia – la piccola azienda acquistò dall’Inghilterra una macchina tipografica “Boston” platina di piccolo formato, ma utilissima per piccoli e medi lavori. La puntatura dei fogli veniva fatta a mano ed occorreva una buona pratica per stampare con la macchina in moto. La composizione dei testi era rigorosamente a mano con caratteri mobili in piombo con l’utilizzo di operai compositori di alto livello professionale”.

Un racconto che emoziona, una storia lunga oltre un secolo e mezzo, quella della Tipografia e Libreria Zubboli. “La vera svolta tecnica la portò Luciano Zubboli nel 1936 acquistando una gigantesca ‘Mailander’ tedesca formato 72×102 completamente automatica. L’acquisto di questa macchina, innovativa all’epoca, è stato un grande avvenimento per la città di Assisi e per le cittadine dei dintorni, tanto che molti curiosi – raccontano Marco e Pietro Zubboli – arrivano anche fin da Terni per vedere questa meraviglia all’opera. Purtroppo lo scoppio della guerra tenne ferma in parte questo gioiello tranne per alcuni lavori per i vari comandi militari”.

“L’attività – un racconto che è quasi musica – tuttavia riuscì a resistere sino alla morte di Luciano Zubboli, ma non cessò di esistere in quanto subentrò Maurizio Zubboli, integrando l’attività con due ‘Heidelberg’ a stella, di cui una per la stampa automatica dell’oro a caldo. Lo stesso Maurizio alle arti tipografiche ha abbinato un piccolo gioiello quale è la Libreria Zubboli (che si affaccia sulla Piazza del Comune della città di Assisi, ndr) – dicono – che è ancora oggi giorno un importante punto di riferimento per una collezione molto ricercata e qualitativamente elevata di libri che spaziano dalla Filosofia alla Storia dell’Arte, con una grande attenzione alla nostra città di Assisi”.

Ed è proprio Maurizio Zubboli, una volta deciso di ritirarsi dopo anni intensi di lavoro, a lasciare l’attività a Marco Zubboli (facile da incontrare ogni giorno in libreria, ndr) e a Pietro Zubboli (presente più spesso in tipografia, ndr). Una famiglia, quella degli Zubboli, conosciuta ad Assisi, fra le più antiche, fra le più amate.

Prima Luigi, poi Ernesto, Luciano e Maurizio, ed oggi Marco e Pietro portano avanti da 150 anni la tradizione familiare dell’arte tipografica, della rilegatoria (da circa 30 anni in azienda c’è il fido collaboratore Gianfranco, artigiano stampatore e rilegatore) e della libreria con estremo entusiasmo e dedizione.

“Siamo molto orgogliosi di essere la quinta generazione all’opera in questa attività e in questo settore lavorativo – dicono entusiasti Marco e Pietro Zubboli – la tradizione, il lavoro manuale in campo tipografico, artistico e creativo sono per noi fonte di grande soddisfazione, grazie soprattutto ad un patrimonio e un archivio di grande qualità artistica che ci permette di poter continuare la tradizione della nostra famiglia”.

A Marco e Pietro, all’intera famiglia Zubboli, e ovviamente alla Tipografia e Libreria Zubboli gli auguri della redazione di AssisiNews per questi 150 anni unici e di successo, per una tradizione da portare avanti sempre negli anni e per un futuro ancora tutto da vivere!

Foto: Mauro Berti, redazione AssisiNews