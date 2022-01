Bettona, anziana in difficoltà soccorsa dai carabinieri

L’Arma dei Carabinieri, ancora una volta, ha dato prova di concreta vicinanza alla comunità del territorio della provincia di Perugia, soccorrendo un’anziana in difficoltà. A Valfabbrica invece i Carabinieri hanno denunciato nuovamente un uomo per evasione. In entrambi i casi le operazioni sono della compagnia carabinieri di Assisi agli ordini del capitano Vittorio Jervolino.

Nella giornata di domenica, nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Bettona sono intervenuti presso l’abitazione di una donna, ultraottantenne, nel cui giardino era esploso un tubo dal quale fuoriusciva una grande quantità d’acqua, che aveva reso l’area impraticabile e stava già fuoriuscendo sulla strada. L’anziana in difficoltà, non sapendo cosa fare, ha contattato i Carabinieri, che sono immediatamente giunti sul posto e l’hanno trovata in un forte stato di preoccupazione per l’evento e particolarmente colpita dallo sconforto.

I militari hanno quindi provveduto a tranquillizzare la Signora, in prima battuta, e successivamente si sono adoperati per chiudere il pozzo interrompendo la copiosa fuoriuscita d’acqua avviando, poi, le dovute procedure per garantirle la necessaria assistenza. Grande la soddisfazione della donna, la quale ha rivolto molti ringraziamenti ai Carabinieri intervenuti in suo soccorso.

A Valfabbrica invece i Carabinieri hanno denunciato nuovamente un uomo per evasione: durante un controllo a casa infatti non lo hanno trovato e le successive verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo si era allontanato dal Comune senza averne l’autorizzazione. Lo aveva già fatto due mesi fa ed anche allora i militari della Stazione di Valfabbrica lo avevano trovato alla guida della sua macchina mentre rientrava in paese. Nei suoi confronti è stata avanzata comunicazione alla Magistratura, per le valutazioni del caso, in relazione alla misura cautelare a cui si trova sottoposto per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

