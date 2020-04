Bettona, il Comune sostiene la didattica a distanza: stanziati 4.650 euro

Il Comune di Bettona sostiene le scuole del territorio comunale per garantire a tutti gli studenti la didattica a distanza. Lo fa con un bonus di circa 4.650 euro per la fornitura di modem e connessione a circa 40 famiglie, come deliberato dalla giunta per dare un aiuto rapido e concreto agli alunni della scuola Primaria “La Meridiana” e Scuola Secondaria di Primo grado “G. Pennacchi”. “Ancora una volta – si legge in una breve nota dell’amministrazione comunale a firma dell’assessore comunale con delega all’istruzione Rosita Tomassetti – la giunta di Bettona è vicina, con gesti di generosità e sensibilità agli studenti e alle loro famiglie del proprio territorio comunale”.

Correlato: Didattica a distanza, anche in Umbria la sfida digitale per prof e studenti

Intanto c’è anche Bettona tra i Comuni in cui TIM accelera sullo sviluppo della banda ultralarga nell’Umbria avviando un importante piano che già da qualche giorno ha reso disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle “aree bianche” di 15 comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, che aumenteranno progressivamente nel corso delle prossime settimane, attraverso l’accensione di 86 armadi stradali collegati alla rete FTTC (Fiber to the cabinet).

L’iniziativa, che rientra nell’ambito di un importante programma nazionale, ha l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità del Paese. Grazie a questo importante programma infrastrutturale, un sempre maggiore numero di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni é abilitato ai servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps per soddisfare la crescente domanda di connettività nelle zone rurali e a bassa densità abitativa del Paese, anche nell’ottica di sostenere lo Smart working. Per assicurare connessioni ultrabroadband nei comuni non ancora raggiunti dalla fibra, inoltre, TIM conferma il proprio impegno per la diffusione di connessioni ultrabroadband grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Oltre a Bettona, i comuni sono Campello sul Clitunno, Citerna, Collazzone, Fratta Tadina, Massa Martana, Perugia, San Giustino, Spoleto, Torgiano (Provincia di Perugia) e Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini, San Venanzo e Terni (Provincia di Terni).