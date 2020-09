Bettona, deturpata a Cerreto la statua della Beata Vergine Maria

Oggi anche a Bettona si festeggia la natività della Beata Vergine Maria. Ecco come alcuni hanno deciso di “onorarla”. E’ la denuncia che arriva su Facebook dove in molti sono rimasti sconcertati. E’ stata deturpata infatti la storica statua della Madonna (lì da tantissimi anni) fra Cerreto e Passaggio di Bettona, nella zona di confine lungo la strada che divide le due frazioni e che collega rispettivamente a Tordandrea e a Cannara.

Una festività molto sentita a Bettona quella della Beata Vergine Maria. Grande lo sconcerto in paese per l’accaduto in una giornata di festa. “Non è possibile – i commenti – non c’è più rispetto per nulla e nessuno”. La statua, di colore bianco e posta in un’edicola lungo la strada all’altezza del ponte della zona, è stata deturpata attraverso della vernice rossa e nera, ed ora dovrà essere ripulita.

Non si conoscono i motivi che hanno spinto gli ignoti a compiere il gesto. Un gesto che non è piaciuto a nessuno con le autorità cittadine che unitamente alle forze dell’ordine indagano sull’accaduto. E’ caccia ai responsabili con in molti – via social – che chiedono lumi sul triste fatto.