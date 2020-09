Regolamenti anti Covid 19, MammAssisi: “Nessuna informazione dal Comprensivo Assisi 1”

Ieri l’assessore Simone Pettirossi ha anticipato che i seggi non saranno spostati dalle scuole: i tempi sono troppo stretti per tutti i passaggi burocratici e, soprattutto nelle frazioni, non ci sono spazi alternativi. E il comitato MammAssisi, che aveva sollevato la problematica, ringrazia e rilancia. L’Istituto Comprensivo Assisi 1 non avrebbe ancora convocato i genitori per illustrare le modifiche e i nuovi regolamenti anti Covid 19. Di seguito la missiva delle mamme.

“Ringraziamo per le delucidazioni fornite dall’Assessore Pettirossi e prendiamo atto delle difficoltà oggettive che hanno impedito lo spostamento dei seggi dai plessi scolastici in quanto (citazione testuale) ‘…è stato impossibile a causa del pochissimo tempo intercorso tra la definizione della data elettorale e il referendum stesso’. Confidiamo quindi in una pronta e previdente organizzazione, laddove possibile, in vista delle ampiamente preannunciate elezioni amministrative che si terranno la prossimo primavera, qualora le condizioni relative all’emergenza sanitaria rimangano invariate”.

“Siamo invece ancora in attesa di conoscere le modifiche e i nuovi regolamenti anti Covid 19 adottate dal Comprensivo Assisi 1. A 5 giorni dall’inizio delle lezioni nessuno si è preoccupato di informare i genitori di quello che succederà. Sappiamo con certezza che in altri plessi sono stati organizzati incontri per mettere al corrente i genitori delle nuove modalità per gli ingressi, le uscite e i servizi di mensa e trasporto nonché per informarli sulle misure adottate a livello sanitario. È un ritardo inaccettabile e ingiustificato. Siamo in una fase di emergenza mai vissuta prima ed abbiamo diritto di essere informati e rassicurati su ciò che aspetterà noi e soprattutto i nostri figli”.