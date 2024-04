Bettona piange Carla Bosio: uccisa da un’auto a Todi mentre si recava a ballare

È residente a Bettona la vittima di un incidente stradale avvenuto a Pian di Porto, frazione di Todi. La vittima, Carla Bosio, 76 anni, è originaria della provincia di Cuneo ma da anni residente a Bettona. La donna stava recandosi in un locale in cui avrebbe dovuto trascorrere la serata con il marito quando un’auto l’ha colpita in pieno mentre stava attraversando la strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21 di domenica 14 aprile 2024.

Secondo i primi rilievi il conducente, un 33enne di Todi, non guidava a velocità elevata; la strada è rettilinea e l’incidente è avvenuto in un punto illuminato. L’uomo si è fermato per soccorrere la donna e ha chiamato i soccorsi; è risultato negativo all’alcool test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Todi, guidati dal comandante Giovanni De Liso, che conducono le indagini su quanto accaduto. Carla Bosio, secondo la Rai, era molto conosciuta in città: ex assicuratrice, condivideva con il marito la passione per la musica e il ballo. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social di orchestre e locali. Pochi giorni fa nella stessa zona un altro incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. L’uomo alla guida del ciclomotore era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Perugia.

Foto di Mike Labrum | via Unsplash

© Riproduzione riservata