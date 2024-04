Biblioteca comunale, tanti appuntamenti nei prossimi mesi

Intenso programma di attività della biblioteca comunale, a partire da oggi, 15 aprile, alle ore 16.30, con “La magia dei colori”-Letture e laboratorio manuale per bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa è organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’arte, in collaborazione con “Un Villaggio per Crescere”. Poi venerdì 19 aprile, alle ore 17, è la volta di “A caccia di voci e rumori”- Letture e laboratorio “nati per leggere e nati per la musica”.

A maggio torna anche l’edizione 2024 del “Maggio dei libri”: fino al 31 maggio la proposta “Sogna parole”-letture per le scuole della città. Il programma della biblioteca comunale prevede il 3 maggio, ore 16, la presentazione del libro di Lolita Rinforzi “Realtà sospesa”, il 16 maggio, alle 16.30, il laboratorio dal titolo “Liberi di creare” al Bibliopoint, il 20 maggio, stesso orario un altro laboratorio, dal titolo “Liberi di sognare” in biblioteca, il 24 maggio, alle 17, presentazione del libro di Fabio Fiorelli “Una storia di vita” e per finire sabato 25 maggio, alle 16, incontro nella Sala degli Sposi, su omeopatia e nutrizione con il tema “Medicine non convenzionali tra storia e attualità”.

E per concludere il 9 giugno, dalle 16 alle 18.30, presso il Bosco di San Francesco, incontro con i libri e altre attività dedicate al tema dei colori in natura, incontro riservato ai bambini in età prescolare a cura dei volontari “Nati per leggere Umbria”.

