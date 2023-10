Bettona: Sapori & Saperi di Eccellenza, Comune e aziende si uniscono per la promozione del territorio

Si chiama “Bettona: Sapori & Saperi di Eccellenza” il progetto finanziato con 100 mila euro dalla Regione Umbria, nell’ambito dell’intervento 16.4.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. In questi giorni, al fine di avviare il programma progettuale è stata costituita un’Associazione Temporanea di Scopo tra Comune di Bettona e le aziende: Azienda Agraria Bolli Paola e figli società agricola semplice, Azienda Agraria Decimi di Segoloni Romina, Società Agricola Frantoio I Colli di Bettona società semplice, Agricola Alessandro Frascarelli di Martelloni Matteo, Azienda Agricola Mannelli Elisa, Azienda Agricola Mannelli Giulio, Azienda Agricola Ricci Claudio, Azienda Agricola Maurizio Servettini, Terre di Bettona società semplice agricola di Ettore Caponi e Matteo Pennacchi.

Bettona: Sapori & Saperi di Eccellenza, della durata di 12 mesi, prevede la realizzazione di un ampio programma annuale di eventi, manifestazioni ed iniziative di varia tipologia, da coordinare ed organizzare in modo integrato e nell’ambito di un approccio di cooperazione tra aziende agricole ed Ente Locale, al fine di garantire una coerente politica di promozione dei prodotti locali e da filiera corta e individuare una strategia promozionale condivisa orientata a far crescere la consapevolezza dei consumatori e ad ampliare i potenziali canali di scambio tra produttori e gli stessi consumatori. A rappresentare e a coordinare tale strategia di cooperazione è il Comune di Bettona, capofila del partenariato pubblico-privato proponente. Il progetto rappresenta un viaggio unico e suggestivo tra le molteplici eccellenze agroalimentari ed eno ed olio gastronomiche che caratterizzano questo territorio, in cui sono valorizzati e promossi i prodotti di qualità forniti dalle aziende partner da inserire a pieno titolo all’interno del marchio #bettonaproduceeccellenze già condiviso con la comunità in sede di insediamento dell’Amministrazione Comunale e che sarà opportunamente lanciato all’interno del progetto.

In questa prospettiva, il Comune di Bettona ha individuato negli spazi dell’ex Convento di S. Crispolto, nel centro storico della città, un luogo di incontro, divulgazione e promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio, investendo in progetti di riqualificazione, valorizzazione e di marketing territoriale con uno sguardo al futuro. Il sito, di proprietà del Comune, è dotato di tre ampie sale, destinate ad ospitare eventi di formazione e divulgazione, nonché di una piccola cucina per poter effettuare eventi di degustazione, show cooking e laboratori e ubicata in prossimità di un terrazzo panoramico con vista su gran parte della Valle Umbra. Tutte le aziende agricole coinvolte godranno di un’ottima opportunità di promozione e di visibilità grazie alla realizzazione di esposizioni, eventi di assaggio e degustazione, vetrine promozionali/corner dei prodotti e delle eccellenze eno ed olio gastronomiche del comprensorio locale, anche in occasione di grandi eventi e fiere regionali e grazie alla realizzazione di visite conoscitive presso le stesse aziende partner. I produttori presenti avranno la possibilità di dare informazioni sulle caratteristiche peculiari dei prodotti, effettuare degustazioni e dimostrazioni dal vivo del ciclo produttivo. Saranno, inoltre attivamente coinvolte le strutture HO.RE.CA. del territorio che metteranno a disposizione i propri spazi e locali per la realizzazione di esposizioni e degustazioni di prodotti, aprendosi all’opportunità di offrire menù preparati utilizzando i prodotti di filiera corta.

Il Piano di lavoro progettuale di Bettona: Sapori & Saperi di Eccellenza prevede la realizzazione delle seguenti attività specifiche di promozione dei prodotti e dei produttori coinvolti:

– Realizzazione dell’evento di lancio e di valorizzazione del marchio #bettonaproduceeccellenze (Dicembre 2023). All’interno di un unico grande contenitore della durata di tre giorni si prevede l’organizzazione di una mostra-mercato dei prodotti agroalimentari locali presso il Chiostro di S. Crispolto con la realizzazione di un ricco programma di iniziative collaterali di tipo enogastronomico-artistico-culturale e momenti di approfondimento divulgativo e scientifico. L’intero programma promozionale è volto a conferire al marchio #bettonaproduceeccellenze e alle aziende agricole del partenariato la più ampia visibilità possibile.

– Partecipazione alla Fiera AgriUmbria (Aprile 2024) con la realizzazione di uno spazio dedicato e opportunamente allestito dove fare comunicazione, informazione, divulgazione e degustazione dei prodotti di filiera promossi dal partenariato e del marchio #bettonaproduceeccellenze

– Organizzazione di due percorsi di educazione alimentare in collaborazione con l’I.C. Torgiano-Bettona dedicati a docenti, studenti e famiglie (Maggio e Settembre 2024), per sensibilizzare le nuove generazioni e le loro famiglie, grazie alla partecipazione di esperti e professionisti del settore, verso uno stile di vita sano ed un’alimentazione corretta, anche attraverso un maggior consumo dei prodotti agro-alimentari di filiera corta. Le iniziative di educazione alimentare si svolgeranno all’interno dell’Istituto, a Centro Polivalente di S. Crispolto e presso una Fattoria Didattica del territorio. I percorsi si completeranno con visite guidate alle aziende del territorio e con la restituzione di elaborati didattici sul tema “L’agricoltura nella Storia di Bettona”. Nell’ambito di tale iniziativa si prevede la realizzazione di momenti di degustazione e di distribuzione a scuola di prodotti agro-alimentari forniti dai produttori aderenti al partenariato.

– Realizzazione dell’evento “Ti racconto Bettona: natura, territorio e biodiversità” (Giugno 2024). Nella splendida location di Villa Boccaglione, sarà realizzata una tre giorni di Workshop sul tema della salvaguardia del paesaggio rurale ed il ruolo che l’agricoltura svolge in questo ambito. Interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, di associazioni di settore e di categoria, di esperti e ricercatori dell’Università e di Centri di Ricerca nazionali ed internazionali imprenditori e produttori della Regione Umbria e provenienti da altre Regioni d’Italia. Oltre al Mercato Agroalimentare ci sarà la possibilità di effettuare visite guidate alla Villa del Boccaglione e di assistere a spettacoli musicali e teatrali ed iniziative di animazione e intrattenimento.

Tutte le iniziative in programma a Bettona: Sapori & Saperi di Eccellenza saranno accompagnate e valorizzate da una specifica campagna integrata di informazione e comunicazione attuata sia con strumenti tradizionali sia attraverso strumenti innovativi e strettamente legati all’utilizzo dei nuovi canali di comunicazione digitale e via web.

Foto in evidenza dalla pagina istituzionale del Comune

© Riproduzione riservata